Edith Hermida se sacó en vivo y dijo lo que muchos piensan de Marcelo Tinelli: "Es"

La panelista de televisión habló sobre la vuelta de Marcelo Tinelli a la televisión. Edith Hermida se mostró tajante en su opinión.

Edith Hermida es una de las panelistas más resonantes de la televisión debido a sus acotaciones en Bendita, el ciclo de El Nueve que la tiene como miembro desde su segundo año de emisión. La locutora creó un estilo en los más de 15 años que lleva al aire y es quien reemplaza a Beto Casella cuando se ausenta de la conducción. De esa manera, la palabra de Edith suele tener repercusión mediática y así se dio con una reciente acotación con Bailando por un sueño y Marcelo Tinelli.

El regreso de Marcelo Tinelli a la TV por América, canal donde se desempeña como gerente artístico desde mayo de este año, generó un sinfín de comentarios en redes, muchos de ellos detractores. La panelista de El Nueve demostró su hartazgo ante ese tipo de mensajes en el mundo cibernético y fue letal con quienes criticaron la vuelta de Marcelo Hugo.

"A mí no me gusta tanto twittero negativo. Es un programa argentino que arranca y que da mucho trabajo. A todos los que se enojaban y lo criticaban, Tinelli es un tipo que apuesta al país que elige, en una tele que esta medio devaluada, aportar. Y no opta por irse a vivir a Uruguay, como otros famosos. Apuesta a un sueño", soltó Hermida desde su lugar en Bendita. Y cerró: "También se lo vuelve a notar más cómodo en este formato y no en el anterior, con los cien jurados ese programa no le quedaba bien, pero en cambio este formato le queda muy bien a Tinelli".

Edith Hermida, sobre su separación

Edith estuvo en pareja con el productor radial Mariano Tabares un par de meses y reveló en diálogo con Socios del Espectáculo los motivos de su ruptura. "Otra vez estoy soltera, tranquila y bien. Estoy bien, pero no fue una decisión fácil de tomar. Fue como un acuerdo y estuvo lindo todo el tiempo que duró, pero ya está. Me parece que estábamos los dos de acuerdo, hace diez días nos separamos. Estábamos en momentos diferentes. Yo estoy trabajando mucho, se me vienen todos los fines de semana con mi unipersonal porque estoy haciendo mucha gira, me voy por el interior. Estoy con la cabeza puesta en esto, que me encanta, y no tanto en tener una relación estable", comenzó su descargo la locutora que recientemente estrenó el stand up Teneme Paciencia.