Bake Off: explotaron los memes contra Emiliano por la decisión del jurado

Durante la gala de eliminación de Bake Off, decenas de usuarios de las redes sociales estallaron contra Emiliano por su participación en el programa. ¿Quién se va en el programa de hoy?

Bake Off se encuentra en el tramo final del programa. Luego de varios meses de éxito, el reality de pastelería terminará esta semana y se conocerá al ganador. Teniendo en cuenta que aún hay varios participantes en carrera, desde hoy en adelante, cada día habrá un eliminado. Curiosamente, durante la gala del pasado lunes por la noche, no hubo expulsados y los jurados decidieron salvar a Facundo y Emiliano. Como consecuencia, las redes sociales explotaron de furia contra este último concursante.

Durante la emisión de Telefe, los participantes debieron elaborar una torta en la que debían representarse a ellos mismos, en un formato de "selfie". Y tanto Facundo como Emiliano fueron los dos peores en la compleja prueba. Por lo tanto, los jurados Damián Betular, Pamela Villar y Dolli Irigoyen debieron tomar una decisión.

Facundo manifestó su preocupación y manifestó: "Estoy re nervioso". En tanto, su colega indicó: "Hasta acá llegué". La conductora Paula Chaves intervino y anunció: "Quien continúa en la carpa de Bake Off Argentina es... perdón, son... Facundo y Emiliano". La alegría de ambos concursantes fue inmensa, aunque las redes sociales tuvieron una doble reacción: alegría y también descontento.

Emiliano, el participante menos querido por el público de Bake Off.

Por un lado, Facundo expresó: "Vamos nomás, quedamos los dos, ¡cómo zafamos! Tengo el corazón que no me da más. Son unos desgraciados, nos hicieron esperar un montón ahí. Se me estaba por salir el corazón por la boca". Y por el otro, Emiliano indicó: "Es como que me vuelve el alma el cuerpo porque, de verdad, estaba preparado para irme".

Finalmente, Betular resaltó: "Como fue difícil la decisión porque arrancamos el lunes con una prueba creativa, la más creativa de todas, cada uno de ustedes pudo mostrar lo que quería en esa selfie. Hoy decidimos no eliminar a nadie porque estuvo muy parejo, más allá de que hubo un pastelero estrella, que se destacó un poco, el resto fue muy pareja". Y agregó: "Este martes no puede pasar lo mismo. Pónganle mucha energía y mucha fuerza porque va a ser duro en los días que quedan en la semana. Los desafíos son complejos".

Las reacciones de las redes sociales tras la continuidad de Emiliano en Bake Off