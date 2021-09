Desconsolado, Emiliano se quebró en Bake Off Argentina: “Me angustia muchísimo”

Emiliano Dibernardi lloró en Bake Off porque no llegaba a tiempo para una preparación. "Me angustia muchísimo", se lamentó el participante.

Bake Off Argentina 2021, por Telefe, contó otra vez con un momento muy tenso cuando uno de sus participantes, Emiliano Dibernardi, lloró desconsoladamente porque no llegaba a tiempo con una preparación que tenía que presentarle al jurado compuesto por Damián Betular, Dolli Irigoyen y Pamela Villar.

Ante la consulta de la conductora Paula Chaves porque faltaban muy pocos minutos para entregar la torta cebra en la prueba técnica y se vio que aún estaba bastante lejos de terminarla, el concursante no pudo resistir su mal momento personal y explotó. “No me gelificó, no puedo desmoldar”, reconoció en la primera instancia, cuando parecía tranquilo.

Sin embargo, a los pocos segundos no aguantó más el malestar que sentía por dentro y estalló frente a las cámaras: “Lloro de bronca, de impotencia, de autocastigarme a mí mismo por un error mío. Me siento triste, muy triste”. A la hora de ver el famoso postre ya culminado, la imagen estaba lejos de lo buscado para los jueces y él se dio cuenta: “Cuando desmoldo, veo cómo el cremoso sale para los costados y ya no lo puedo manipular. Lo toco y se me rompe”, admitió.

“Lo tengo que presentar sin baño, me angustia muchísimo”, mencionó luego Emiliano Dibernardi en las charlas post producción habituales en Bake Off, por Telefe. Más allá de haber sido elegido como el mejor pastelero de la semana anterior dentro del propio programa, el joven no pudo hacer gala del delantal celeste que vistió durante estos días y ahora quedó muy relegado en la consideración de los especialistas. Si bien todavía quedan dos emisiones en esta semana, su rendimiento no estuvo a la altura de las circunstancias y podría ser eliminado en cualquier momento si no levanta con sus producciones.

Quién es Emiliano Dibernardi, de Bake Off

Es empleado administrativo, nació en Capitán Sarmiento (provincia de Buenos Aires), tiene 21 años y, en la presentación previa al comienzo del programa, se declaró fanático de Betular y "un poco caradura". Además, acerca de sus cualidades, se definió como "un terremoto, aunque perseverante, divertido, prolijo y con carisma".

Emiliano Dibernardi, uno de los participantes más nombrados en Bake Off Argentina 2021.

"Entrar en Bake Off es un sueño cumplido, algo increíble y único. Ya me visualizo levantando el trofeo en la final, haciendo una torta bien arcoíris. Me tienen como el más calladito de todos, pero ojito", concluyó en la introducción para que el público lo fuera conociendo de a poco.