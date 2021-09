Adrián Suar y El Trece arruinaron a un programa de Telefe: "No quieren competir"

Tras la aparición de 1-5/18, nueva novela de El Trece, Telefe afronta un grave problema que complica a uno de sus programas más importantes.

La disputa por el rating es sumamente peleada. A lo largo del 2021, El Trece y Telefe vienen dado batalla en el prime time de la TV argentina y curiosamente, el primero tuvo muchas dificultades. Sin embargo, y a partir de la aparición de "1-5/18" -nueva novela propuesta de Adrián Suar-, el canal de las tres pelotitas sufrió complicaciones con Bake Off, su apuesta más fuerte del momento.

En la noche del pasado martes 21 de septiembre, Bake Off Argentina decidió comenzar su séptimo episodio un rato más tarde de lo habitual. ¿La estrategia? Evitar cruzarse con "La Uno" ("1-5/18), telenovela de El Trece que tuvo una marca máxima de 13,8 puntos de rating en su segundo capitulo, para no perder tantos televidentes. De hecho, la cuenta de Twitter que publica el rating indicó: "Se retrasa Bake Off para no competir contra La Uno".

¿El resultado? Bake Off obtuvo un puntaje máximo de 15,6 en el rating, que terminó compitiendo con ShowMatch: logró picos de 10,6 puntos. Esta última marca del programa conducido por Marcelo Tinelli se debe a que trataron de enfocarse más en las polémicas y escándalos que en el show de baile y a que "1-5/18" le dejó un buen caudal de televidentes en bandeja.

El Trece complicó a Telefe en el rating con la nueva novela "1-5/18".

Este panorama deja en aprietos a Telefe, que por estas horas debe hacer algunas revisiones para aplicar diferentes estrategias y lograr mantener los niveles de audiencia en Bake Off, ciclo que está por debajo de las expectativas de la producción. En definitiva, se trata de un reality diferente a MasterChef Celebrity, que sin dudas generaba mayor interés en el público.

Cuándo y a qué hora se transmite "1-5/18", la nueva novela de El Trece

La novela "1-5/18" se emite de lunes a viernes, desde las 22 horas, y la transmisión está a cargo de El Trece. Según indicó Adrián Suar en una entrevista con LAM, entre trabajadores y artistas que forman parte del elenco, hubo 200 personas detrás de la ficción.

De qué trata 1-5/18, la nueva telenovela de Adrián Suar en El Trece

De acuerdo a lo que explicó Adrián Suar, la telenovela "1-5/18" consiste "en un ámbito en el que la televisión se metió poco, como por ejemplo en la villa 31 o la 1-11-14, que ahora tienen nombre propio. Yo quería meterme en esa historia para contar un culebrón, no hacer un documental o algo así".

Asimismo, el productor detalló: "En 'El Puntero' tenía algo de eso, pero tratamos de encontrar un equilibrio en los personajes para que se cuente la verdad, sin estigmatizar y con la libertad artística de poder contar historias, donde lo que pasa en la '1-5-18' es propio de lo que inventamos los autores conmigo". Y agregó: "Ahí pasa de todo, hay villanos, heroínas. Hay mujeres fotos. En mis programas, las mujeres casi siempre son fuertes".