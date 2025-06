Insfrán inauguró un novedoso Centro de Desarrollo Infantil para el acompañamiento integral de los niños

En la tarde de este miércoles 4 de junio, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, inauguró una nueva obra en la ciudad capital, entregando en esta oportunidad el edificio refaccionado y ampliado del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) “Divino Niño”, ubicado en la intersección de Salta y Nascimiento Filho del barrio Obrero.

Esta obra, construida en una superficie total de 940 metros cuadrados, cuenta "con todas las comodidades para atender a niños y niñas, desde los 45 días hasta los cuatro años de edad", según explicó el gobernador provincial a través de sus redes sociales.

En cuanto a la obra en sí, el sector ampliado cuenta con cocina, sala con cambiador para bebés, sala de espera y galerías, mientras que la superficie refaccionada, incluye las tres salas con sus respectivos baños. Además, otra sala con cambiador para bebés, la oficina de Regencia, sala de lectura, un depósito, el salón de usos múltiples, la despensa para alimentos y otro núcleo de baños para uso de personal o visitantes.

En cuanto a los aspectos constructivos, la vereda perimetral exterior está revestida con piso granítico, cuenta con rampas de acceso, parquizado exterior, rejas interiores y exteriores, entre otros detalles pensados para una atención integral de las infancias que concurran al establecimiento.

Durante la inauguración, Insfrán estuvo acompañado por el vicegobernador Eber Solís, el intendente capitalino Jorge Jofré, el jefe de Gabinete de Ministros Antonio Ferreira, la ministra de la Comunidad Gloria Giménez, ministros y ministras del Gabinete provincial, legisladores provinciales y nacionales, entre otras autoridades.

El discurso de Insfrán

"Tenemos un presidente que dice que es un topo que vino a para destruir el Estado. Qué Nación existe sin el Estado, que es la organización jurídica de una Nación", señaló Insfrán frente a los presentes. Del mismo modo se diferenció de la gestión de Milei: "Ese señor no busca sólo destruir el Estado, sino entregar a una potencia a la Argentina, volver a ser colonia y no patria. Los formoseños queremos ser Patria, no colonia". Y sentenció: "No se quiere la revolución cultural, se quiere la cultura argentina y fundamentalmente la formoseña".

En las próximas elecciones se votará a 30 convencionales constituyentes que integrarán a los representantes del pueblo que tendrán la responsabilidad de debatir y escribir la nueva Constitución provincial. Desde el sector del PJ local se sentenció la importancia de ir a las urnas con el fin de incorporar el Modelo Formoseño con los derechos adquiridos por el Gobierno provincial. "El pueblo de Formosa está convocado para elegir los constituyentes que redactarán la Constitución que guiará por mucho tiempo, y tienen la oportunidad para incorporar en la carta magna todos los derechos que aún no están contemplados", destacó Insfrán.

En esa línea, el mandatario provincial aseguró: "Queremos que el Modelo Formoseño sea la guía de esta nueva Constitución, y para eso necesitamos de lo más importante que tenemos, que es el voto. Tenemos que ir a votar con toda confianza por una boleta azul y completa. Nosotros no elegimos personas, elegimos proyecto y aquí conocen cual es el nuestro".