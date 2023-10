Baby Etchecopar reveló su insólita práctica: "Fotos desnudo"

Baby Etchecopar habló de su novia, Silvina Cupeiro, con quien muy pronto se casará, y contó detalles de los preparativos de la gran boda. Pero esa no fue la única revelación que hizo el conductor, ya que también impactó a todos a relatar la insólita práctica que lleva a cabo en su intimidad.

El presentador de Basta Baby concedió un extenso reportaje y la periodista tenía un dato desconocido sobre la figura de A24. "¿Es verdad que se saca fotos desnudo?", le consultaron. Lejos de negarlo, Etchecopar contó detalles de los motivos por los que decidió seguir el insólito consejo.

"Mi profesor de meditación me aconsejó sacarme fotos desnudo", contó Baby, en diálogo con Infobae, y precisó: "Para verme. Mi profesor de meditación me dijo: 'Mirate desnudo ante el espejo y vas a ver cómo se te va a caer el halo de superhombre. Vos te creés que salís a la calle espléndido, pero no te ves en bolas'".

"Cuando te ves en bolas decís: 'Gracias a mi mujer, gracias a Dios, gracias a la vida, gracias'. Los mejores defectos de la vida te los encontrás en bolas: el culo caído, panzón, parecés un Buda. Una cosa espantosa. Y eso me ayuda todos los días. Porque uno nace en bolas y sacarse fotos en bolas es como renacer. Empezar desde cero el día", añadió.

En el mismo reportaje, se refirió al vínculo con su novia y compartió detalles de la ceremonia que están preparando para celebrar su amor. Consultado sobre la fecha de casamiento, el presentador fue contundente: "El 9 de diciembre. No puedo dar más datos porque mi mujer se enoja".

Si bien el compromiso se conoció en 2021, Etchecopar admitió que aún no hizo la propuesta oficial. "Dijimos: 'Bueno, ¿nos casamos?'. Porque, a ver: somos los dos grandes. Yo desgraciadamente enviudé, ella se separó, somos libres. Y un día le dije: 'Che, Sil, ¿no creés que es conveniente que nos casemos?'. Me preguntó para qué nos íbamos a casar si ya vivíamos juntos, y le dije que yo necesito decir que es mi esposa, que necesito darle el título de compromiso. Porque creo que vale para eso. Y que yo valgo para eso. Entonces me dijo: 'Bueno, nos casamos, es lo mismo'. Por supuesto que va a haber contratos prenupciales", sostuvo.

Baby Etchecopar respondió al llamado urgente de América TV

Baby Etchecopar es una de las figuras del Grupo América. Hace pocos días, el conductor de Basta Baby recibió una tentadora propuesta por parte de América TV para encabezar un programa importante en reemplazo de una de sus figuras y el conductor ya tomó una decisión.

El canal, cuyo gerente artístico es Marcelo Tinelli -además de conducir el Bailando 2023-, tuvo que lidiar con varios movimientos internos que fueron revelados en las últimas semanas. Por un lado, Marcelo Polino y Chiche Gelblung abandonaron el panel de Polémica en el Bar y corren los rumores de que Denise Dumas se irá de la conducción de El Debate del Bailando por compromisos teatrales, aunque todavía no está del todo confirmado.

Lo que sí está asegurada es la respuesta de Baby Etchecopar a la propuesta del canal, que tiene la intención de desprenderse de Marcela Tinayre. Según pudo averiguar El Destape, el periodista de 70 años le dijo que no a Polémica y seguirá solamente al frente de Basta Baby por A24 y Baby en el medio en Radio Rivadavia. Aunque sí estuvo en el ciclo el último fin de semana, pero como invitado.

Es la tercera vez que Etchecopar recibe la oferta de ser el conductor de Polémica en el Bar y en todas dijo que no, ya que también ocurrió en 2017 y 2018. Se desconoce por qué América TV considera no contar con los servicios de Marcela Tinayre para el programa que está a cargo de la productora de Gustavo Sofovich. Por el momento, la hija de Mirtha Legrand continuará al aire.