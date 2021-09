Baby Etchecopar puso en duda su casamiento: "Está todo en suspenso"

Baby Etchecopar aún no sabe si se va a casar con su pareja, Silvina Cupeiro.

Baby Etchecopar está en una relación con Silvina Cupeiro desde hace tres años. Según informó el periodista Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana (LAM), se iban a casar antes, pero por la pandemia del coronavirus tuvieron que retrasarlo. De acuerdo con él, la boda será en marzo del 2022 y entre los invitados habrán varios famosos, como los periodistas Eduardo Feinmann, Jonatan Viale, Marina Calabró y la panelista Yanina Latorre.

“Se casa Baby Etchecopar con su novia Silvina Cupeiro. Hace unos días hablé con él y me lo confirmó”, anunció de Brito. “El casamiento es en marzo. Lo iban a hacer este año pero por la pandemia lo pasaron. No conviven por ahora pero sí pasan mucho tiempo juntos. Se casan el año que viene y hacen una linda fiesta”.

En una entrevista con Teleshow, Baby habló sobre el tema y aseguró que, hasta que no termine la pandemia, no harán ningún plan. “Es cierto que me caso, pero dentro de un año. No tengo nada confirmado: hasta que no pase el covid, ni miras... porque no puedo hacer fiesta. Y a nuestra edad, uno se casa por la fiesta. Está todo en suspenso: cuando termine la pandemia, al mes me caso”, sentenció el conductor.

En diálogo con La Nación, Baby Etchecopar explicó: “Ángel me llamó diciendo que se rumoreaba que me caso y le contesté que sí, que algún día me casaré, quizá el año que viene, cuando termine el Covid. Y hoy salió con eso, pero la verdad es que carece de todo asidero. La noticia es un papelón porque no hay fecha ni nada”.

Sin embargo, la idea de casarse está en su lista de objetivos con Silvina. “Con mi mujer estamos viviendo juntos hace rato, estamos bárbaro y queríamos hacer una gran fiesta de casamiento en el Tarttersal y después se pudrió todo con esto del Covid. Y ahora esperamos a marzo o abril para ver qué fecha ponemos”, finalizó.

Dónde sería el casamiento de Baby Etchecopar

Según le dijo Baby a La Nación, quieren hacer una fiesta grande para invitar a todos sus seres queridos. “Coco Werthein, que es el dueño del Tattersal y como un hermano para mí, me dice siempre que tiene todo listo. Pero hay que hacerlo cuando se termine el Covid. Por supuesto que nos vamos a casar, pero cuando se pueda andar sin barbijo. Total, no hay ningún apuro”, manifestó.

El Tattersall es un salón para eventos sociales y corporativos, inaugurado en 1898 como un lugar para venta de caballos de carrera. Desde esa época, era un espacio con salas y jardines en donde la gente se reunía y hacía fiestas. Actualmente, mantiene su carácter de salón para eventos sociales, exposiciones y congresos de alta gama.

Quién es Silvina Cupeiro, la pareja de Baby Etchecopar

Etchecopar conoció a Silvina en 2018, después de haber estado casado con Adriana Paz durante 37 años y de haber tenido tres hijos juntos. En 2016, Adriana falleció de un cáncer de cólon. Años más tarde, conoció a Cupeiro, que también tenía otras tres hijas con su matrimonio anterior, y actualmente conviven en el mismo hogar. Baby Etchecopar conoció a Silvina Cupeiro a través de un amigo suyo, el padre de Silvina, Jorge Cupeiro, expiloto y empresario.