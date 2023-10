Chau América TV: la figura que está a punto de bajarse a dos meses de llegar

Una figura de América TV podría ser reemplazada a dos meses de haber debutado en el canal. De quién se trata.

América TV es uno de los canales de televisión abierta en Argentina cuyo gerente artístico es Marcelo Tinelli desde marzo de 2023. El también conductor del Bailando 2023 se encuentra preocupado porque, a casi dos meses de haber debutado, una de las figuras podría abandonar su ciclo y estarían en la búsqueda de un reemplazo.

La posible baja inesperada de una figura de América TV se suman a las dos renuncias confirmadas que hubo en las últimas semanas. Se trata de las salidas de Marcelo Polino y Chiche Gelblung, ambos pertenecientes al panel de Polémica en el bar, conducido por Marcela Tinayre. La nueva configuración del programa creado por Gerardo Sofovich fue una apuesta del propio Tinelli que no terminó de funcionar con el público. Sin embargo, las caídas podrían seguir.

En este caso, se trata de una conductora que llegó el canal hace casi dos meses: Denise Dumas, quien está al frente de El Debate del Bailando los sábados y domingos a las 18 horas. Esto se debe a que tiene otro compromiso laboral justo los días que graba el ciclo, que son los viernes desde 21 hasta las 2 de la madrugada.

Denise no podrá estar presente porque el 25 de octubre debuta con la obra teatral Somos nosotros en el Multiteatro Comafi, junto con Sofía Pachano, Gastón Soffritti, Jesús Mosquera y Lionel Arostegui, y las funciones serán de miércoles a domingos. De esta manera, América TV estaría en la búsqueda de un reemplazo y todavía no trascendieron nombres.

Figura de América TV se plantó y le dijo "NO" a El Trece: "Lamentablemente"

América TV atraviesa uno de sus mejores momentos respecto de su programación y audiencia después de la llegada de Marcelo Tinelli a la gerencia artística del canal y una reciente decisión de una de sus figuras refleja esa realidad. Un conocido panelista de TV que hace años trabaja en radio y programas de aire y cable ha recibido una propuesta de El Trece para ser parte de su programación pero su respuesta fue tajante: se quedará en el canla del cubo multicolor.

Hace pocos días se conoció que Mañanísima, el programa que Carmen Barbieri conduce en Ciudad Magazine, pasará a las mañanas de El Trece. Los panelistas de dicho ciclo son Estefanía Berardi y Sebastián "Pampito" Perelló. Si bien la primera seguirá siendo parte de la apuesta de Barbieri, el segundo le dijo que no a El Trece y continuará como miembro de América TV.

"Hoy sí puedo contarlo. No es que lo estaba ocultando sólo que tuve ayer la primera reunión. Estaba todo armado. Me dieron la mala noticia de que vos (por Pampito) no vas a seguir, que no podés", comentó Barbieri en su programa, contenta por pasar a la TV de aire nuevamente con un programa propio. Asimismo, Perelló aclaró: "Lamentablemente, yo tengo contrato con América que sí es combinable con los contratos de Artear de Magazine. Pero El Trece con América no son compatibles. Es una lástima, pero la propuesta llega en un momento en que yo ahora no puedo".

"Realmente, te lo merecés Carmen. Por buena gente. Viste que en la tele se dice mucho 'sos generosa', Carmen es generosa de verdad. Es buena gente de verdad", cerró su descargo Pampito, emocionado por el éxito de Barbieri como conductora de televisión, después de décadas de no desempeñarse en ese rol.