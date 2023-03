Aterrador relato de Ángela Leiva sobre el fantasma de su madre: "Imaginate el susto"

La cantante de cumbia recordó un traumático suceso que vivió con el fantasma de su madre. Ángela Leiva se emocionó al rememorar la situación vivida.

Ángela Leiva sorprendió al relatar su encuentro con el fantasma de su madre y se emocionó al revivir la escalofriante sensación que tuvo en aquel momento. La finalista de Cantando 2020 se pronunció sin tapujos sobre el tema y reveló aterrados detalles de la noche que apareció el espíritu de su madre en su casa.

"Estábamos en un pueblito de Salta. Yo estaba en la combi y había poca luz en la calle. Los chicos ya habían bajado para armar todo lo del show y yo estaba sola. De repente escucho que me golpean el vidrio, pero miro y no había nadie", comenzó su descargo la intérprete del hit Amiga Traidora. Y sumó: "El punto es que yo estaba sola, y ni siquiera estaba con el celular, ya que como lo de su muerte era reciente, todavía estaba un poco triste".

Leiva aseguró que se paralizó ni bien escuchó el ruido porque era igual al que hacía su madre. Y agregó: "Imaginate el susto que tenía, no quería mirar. Entonces cierro los ojos y lloro. Pero cuando miro, estaba la silueta de mi vieja. Te lo juro. Ahí empecé a llorar y me paralicé, bajé la mirada. Cuando la levanté, no estaba más. Después empecé a gritar ‘quién es, quién es’, pero al correr la cortinita no había nadie", en diálogo con Radio La Red.

El emotivo descargo de Ángela Leiva por el fallecimiento de su padre

La cantante escribió un sentido texto en su cuenta de Instagram cuando su papá falleció por coronavirus en 2021 y soltó: "Cuando a mamá le tocó irse, los cuatro nos hicimos uno. Hoy los tres nos abrazamos para despedirte a vos pa. Pusiste todas tus fuerzas para seguir luchando, la peleaste, demasiado, un guerrero, sangre de indio. Mi deseo es que ahora encuentres la paz que no tuviste estos 23 días de sufrimiento, que encuentres el amor de tu mamá que perdiste a tus 5 años , el amor de mamá que seguro te estaba esperando, el amor que desde acá te vamos a enviar día a día recordándote con la mejor de las sonrisas, mirando fotos y videos de tus locuras, riendo a carcajadas porque siempre tenias el chiste perfecto".

"La verdad es que nos faltaron muchas giras por hacer papi, muchos shows por cantar, aun no te había llevado al set para que vieras a tu nena actuar, no me pudiste ver bailar, pero si fuiste el impulsor de cada uno de estos sueños", cerró la joven.