Aseguran que Jorge Rial no regresará a la televisión: "No está en condiciones"

Tras su retorno a la radio, se instalaron varias especulaciones sobre el futuro del periodista en la pantalla chica. Qué pasará con el programa de Jorge Rial.

Luego de sufrir un infarto durante sus vacaciones en Colombia y encontrarse muy delicado en cuanto a salud se refiere, Jorge Rial retomó su ritmo de trabajo en la radio, en donde realizó un monólogo de casi media hora contando cómo fue su experiencia. Sin embargo, tras este regreso, surgieron muchas especulaciones en cuanto a su futuro televisivo.

Precisamente, durante la emisión de este lunes 15 de mayo de A la Tarde, ciclo conducido por Karina Mazzocco en América TV, la panelista Paula Galloni deslizó la posibilidad de que Rial no regrese a la pantalla chica. El conductor estaba frente al ciclo Argenzuela por la pantalla de C5N, canal que lo recibió tras su salida de América luego de 20 años de trabajo en conjunto. Pero puede que este vínculo llegue a su fin.

"A partir de esta situación de tanta vulnerabilidad para Jorge Rial, todo indicaría que él no volvería a la televisión. Por lo menos es lo que me dicen del entorno más cercano", aseguró Galloni frente a las cámaras de América TV. Además, añadió que el periodista "habría tomado la decisión este fin de semana".

En este marco, la periodista también opinó: "Lo vemos sensible, está haciendo una suerte de introspección analizando como está su salud". Por último recalcó: "La información que me llega es que no estaría en condiciones él de volver a la tele". Por su parte, Jorge Rial todavía no anunció ninguna decisión definitiva al respecto.

La propuesta laboral que le llegó a Jorge Rial por su infarto: "Se viene"

Jorge Rial estuvo al borde de la muerte -técnicamente estuvo 10 minutos sin vida- tras sufrir un infarto en Colombia y permanecer internado en la Clínica del Country, en Bogotá, donde lo reanimaron. Luego de su trágica experiencia, los periodistas Rodrigo Lussich y Adrián Pallares revelaron que le habrían llegado dos inesperadas ofertas laborales.

“¿Podemos contar algo que tiene que ver con Rial? No tiene que ver directamente con la salud… o sí…”, arrancó diciendo Adrián Pallares en Socios del Espectáculo (El Trece) antes de entrar en la primicia que podría marcar el rumbo futuro del conductor de Argenzuela (C5N). “Me llegó de dos lados distintos que hay un par de editoriales que quieren escribir el libro, quieren que Jorge escriba el libro de su experiencia en Colombia. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es el detalle que detona esto? Lo que dijimos en este programa: lo de los 10 minutos es una cuestión que, a mucha gente, como dijiste vos recién… Víctor Sueiro escribió creo que siete libros”, siguió Pallares.

En ese momento, Rodrigo Lussich precisó: "Rial, con su último libro Yo el peor de todos, vendió a lo pavote". Sumándose al ejemplo de Lussich, su compañero soltó: “Así que bueno, hay dos editoriales por lo menos que están muy interesadas y tal vez ya se contactaron”.

Fiel a su humor característico, Lussich coronó el momento vociferando: "¡Se viene ‘10 minutos’, el nuevo libro de Jorge Rial!”. Por el momento, el periodista no emitió opinión alguna sobre las rumoreadas convocatorias para que escriba un libro sobre su experiencia cercana a la muerte.