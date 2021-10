Angustiante revelación de Brenda Asnicar en PH: "¿Para qué estoy en este mundo?"

Brenda Asnicar visitó Podemos Hablar, programa de Andy Kusnetzoff en Telefe, y admitió que alguna vez pensó en suicidarse.

Brenda Asnicar visitó PH, Podemos Hablar (Telefe) y su dramática revelación llamó la atención en la televisión argentina. La joven artista se sinceró acerca de muchos aspectos de su vida en el programa de Andy Kusnetzoff durante la emisión de la noche del sábado 2 de octubre de 2021, que también tuvo como invitados al estudio del canal a Víctor Laplace, Benjamín Amadeo, Ronnie Arias y Patricia Echegoyen. Allí, la ex Patito Feo detalló que se le cruzó por la cabeza suicidarse.

Como parte de la sección inicial del "punto de encuentro" en el que cada uno que visita el piso cuenta algunos episodios desconocidos para la opinión pública, en esta oportunidad tocó el tema del "descontrol". Entonces, la actriz, cantante, compositora y diseñadora de moda fue muy cruda: “Tuve ganas de irme, me pregunté por qué estaba en el mundo... Me he sentido descontrolada en muchos sentidos".

De hecho, Brenda Asnicar profundizó en PH: "Llegué a sentir presión, paranoia, empecé a trabajar desde muy joven y necesité descansar. También, a veces, uno tiene ganas de irse, de evadir, de no estar presente en la realidad de las cosas que nos suceden”. La expareja de Carlos Tevez y de El Duki, entre otros, amplió: "Tuve ganas de irme, yo me lo re replanteé, tipo ´¿para qué estoy en este mundo?´. Fue algo existencial... Es increíble: podés estar rodeado de gente, pero estás solo”.

Brenda Asnicar recordó en PH a sus amores mediáticos

La joven artista se refirió brevemente a Carlos Tevez, a El Duki, a Alejandro de Angulo y a Adam Justin, su pareja actual. Acerca del futbolista, recordó que fue "la primera vez" que tuvo una guardia periodística en su casa. Por otra parte, sobre el cantante admitió que pasaron juntos la cuarentena por el coronavirus, aunque cuando la consultaron si se separó de él justamente por la pandemia fue contundente: "No tengo idea".

Acerca de Angulo, el millonario empresario colombiano con quien se casó en 2017 pero se divorció en 2019, dijo que ya "se olvidó" de él aunque "está todo bien". Y, por último, se refirió Justin, un multimillonario estadounidense que se dedica específicamente al rubro inmobiliario: "Es un neoyorquino que juega al polo. Viaja mucho a Argentina por el polo y, después de conocernos, sus amigos le contaron quién era yo. Fue lindo arrancar una relación donde no sabía nada de mí”. De cualquier manera, Asnicar remarcó: "Todos los hombres con los que salí fueron maravillosos".