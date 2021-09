El calvario de Donato de Santis que sorprendió a Andy Kusnetzoff en PH: "Se murieron"

Donato de Santis reveló el drama personal que vive y dejó sin palabras a Andy Kusnetzoff en PH Podemos Hablar. Qué le pasó al famoso cocinero de MasterChef Celebrity.

Donato de Santis vive un verdadero calvario. El reconocido chef visitó el programa de Andy Kusnetzoff en PH Podemos Hablar y lo dejó atónito luego de hacer una cruda revelación personal acerca de su vida privada: de acuerdo a lo que comentó, todos sus amigos "se murieron". Incluso, el miembro del jurado de MasterChef Celebrity dio detalles de lo difícil que fue alejarse del mundo de las drogas y qué fue lo que lo salvó.

En la noche del pasado sábado 25 de septiembre, Donato fue uno de los invitados al programa de Andy junto a Germán "Tripa" Tripel, Julián Weich, Eleonora Wexler y Jujuy Jiménez. En uno de los tramos del programa, el ex cantante de Mambrú sostuvo que el entrenamiento físico lo salvó de las drogas, por lo que el conductor le consultó al italiano acerca de su faceta como jugador de béisbol. Fue entonces cuando el famoso chef se decidió a relatar su verdad del drama que pasó de joven.

"Donato, una vez contaste que el béisbol te salvó", le señaló Andy Kusnetzoff. Y luego, De Santis asintió y manifestó: "Claro, el béisbol es rarísimo porque no se juega mucho en Italia. En aquella época fue reintroducido en el norte de Italia por una familia que inmigrantes italianos que volvieron de Brooklyn (Estados Unidos). Empezaron a reclutar chicos de la calle y armaron una liga. Era como un atractivo. ¿Por qué? Porque habían invertido una platita me imagino y tenían los bates, los guantes, te daban el uniforme, y era como algo muy 'wow'... Yo empecé a jugar, empecé a hacer un entrenamiento, a tener una actividad física de chiquito. Parece un deporte estático, pero en la parte superior tiene un entrenamiento bastante importante".

Donato de Santis reveló un dramático momento que vivió en su infancia en PH Podemos Hablar, programa de Andy Kusnetzoff.

Debido a que estaba enfocado en el deporte, Donato dejó en claro que el béisbol lo obligó a no pasar tanto tiempo abocado a los robos o venta de drogas como sí lo estaban sus amigos de la infancia: "Simultáneamente, yo tenía 10 u 11 años... gran parte de mis amigos se desparramaron por cualquier lado, o sea, robando motos, vendiendo falopas, cosas clandestinas... Por la necesidad económica, empezaron a darse con todo...”.

“Y a vos te salvó el béisbol”, le volvió a manifestar el conductor de PH Podemos Hablar. Donato De Santis dio el visto bueno y contestó: "Creo que sí porque yo estaba muy bien físicamente y tenía 10 años. No tenía la energía o las ganas de hacer lo que hacían ellos cuando nos juntábamos. Me contaban que vendían opium, morocco, aprendí todo esto de rebote. No voy a decir que nunca toqué nada, obvio...".

La revelación de Donato De Santis sobre lo que le pasó a sus amigos y la reacción de Andy Kusnetzoff

Tras el picante relato de Donato de Santis, Andy Kusnetzoff había quedado conmocionado. Sin embargo, y antes de cambiar de tema, le consultó acerca de lo que le pasó a sus amigos de la infancia tiempo después de que se involucraran en el mundo de las drogas y los robos en Italia.

Andy Kusnetzoff: "¿Y cómo terminaron tus amigos?"

Donato De Santis: "Se murieron todos. Se murieron de sida, sobredosis, suicidio, asesinado por arreglo de cuentas, accidentes...".

Andy Kusnetzoff: "Tremendo".

Donato De Santis: "Se fueron cayendo en los años '80, uno atrás del otro".