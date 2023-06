Ángel de Brito contó un secreto a voces sobre Rodrigo Lussich: "Pobrecito"

Ángel de Brito apuntó contra Rodrigo Lussich y sacó a la luz un secreto sobre la vida del conductor uruguayo, en medio de su confrontación.

Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), reveló un dato desconocido sobre Rodrigo Lussich en medio de su fuerte cruce. Ambos conductores de televisión están enfrentados desde hace meses, especialmente después de la pelea que tuvieron recientemente, cuando Lussich se negó a darle una nota a LAM. En este contexto, De Brito expuso un detalle sobre su colega.

Todo comenzó cuando un movilero de LAM fue a buscar al presentador de Socios del Espectáculo (El Trece) a la puerta de su casa para hacerle una pregunta sobre los premios Martín Fierro 2023. Lussich se negó rotundamente a conversar y Ángel no se tomó para nada bien su actitud. Por esta razón, habló sobre el tema en LAM y lo fulminó.

"Rodri querido, ¿cómo andás?", le preguntó el cronista, quien lo estaba esperando en la puerta de su departamento. "No hablo con LAM", respondió Lussich, tajante. "Pero Rodri, la mejor. Te iba a preguntar por los Martín Fierro. Pero de trabajador a trabajador, te hablo en serio, con respeto", insistió el movilero, sin éxito alguno. Al ver el clip del momento, De Brito manifestó su indignación y comentó: "No nos quiere hablar, no sé. Vive odiado, pobrecito".

Rodrigo Lussich le respondió a Ángel de Brito y le explicó por qué se negó a darle una nota

Más tarde, Lussich hizo un contundente descargo en Socios del Espectáculo y reveló la verdadera razón por la que se negó a dar aquella entrevista. Según el conductor uruguayo, fue muy violenta la manera en que el movilero lo persiguió hasta la puerta de su edificio. “Quiero aclarar que no me pongo en ningún lugar para nada y sabemos cómo trabajamos entre colegas. También sabemos que hay maneras de encarar notas y cada uno tiene la suya, como también el derecho a dar o no una nota”, comenzó.

En este sentido, explicó que se sintió “un poco violentado por la manera en la que se encara desde el programa de De Brito a los entrevistados cuando se los busca". "Hay una verdad revelada que dice que hay que dar una nota cuando te buscan sí o sí. Yo no coincido que haya que dar una nota de cualquier modo”, explicó.

Además, sostuvo que lo correcto hubiese sido "mandar un mensaje y preguntar antes" para arreglar una nota. "Por supuesto que tienen derecho a hacerla como quieran, pero yo también tengo derecho a no hacerla en la puerta de mi casa”, cerrró.