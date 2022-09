Ana Acosta explotó contra Silvina Luna: "Indisciplinada y poco profesional"

Ana Acosta le respondió con todo a Silvina Luna, quien había recordado el escándalo mediático que protagonizaron en el 2012.

Ana Acosta le respondió con todo a Silvina Luna, quien hace unos días trajo al presente la escandalosa pelea mediática que las tuvo como protagonistas en el 2012. "Bastante karma tiene ella como ser tan indisciplinada y tan poco profesional en el laburo", comentó muy picante la histórica actriz y humorista.

En una reciente visita a LAM, Silvina Luna recordó el escándalo que protagonizó en el 2012 en Mar del Plata cuando Gerardo Sofovich dio de baja una obra que tenía a la vedette como estrella a pocos días de su debut. Mientras sus compañeros buscaban mantener a flote la producción, Luna tuvo un fuerte cruce con Ana Acosta que fue grabado por un compañero de elenco. "Nunca nadie me odió tanto como ella. Un día salí temblando porque me agarró del cuello con sus uñas", recapituló recientemente Silvina.

La capocómica en un principio prefirió no responder, pero en su visita a Toda la vida (Net TV) salió con los tapones de punta contra Silvina Luna. Acosta comenzó rememorando que cuando Sofovich canceló la obra, diez actores se quedaron sin trabajo, por lo que intentaron remontarla como una cooperativa, algo con lo que no estuvo de acuerdo Luna.

"Yo fui a los medios y lo expuse para comprometerla a ella a trabajar", agregó la reconocida actriz al tiempo que desestimó haber arrinconado a la rosarina. Picante, Ana Acosta sumó: "Hay un audio donde Silvina me dice estas cosas terribles, entre las que me tilda de mufa delante de mi hija de 7 años. Si tengo que ponerme a hablar tengo mucho más para decir yo de ella, eso seguro".

En ese sentido, la actriz agregó que todo lo que hizo fue para defender su trabajo y a sus compañeros, además de resaltar que no fue ese el primer espectáculo que remontó y que no volvería a trabajar con Silvina Luna. "Lo que no comparto es escenario con alguien poco profesional, que no respeta, no su laburo sino mi laburo", insistió Acosta.

Para cerrar, la actriz recordó un hecho de aquel espectáculo con el que empezó a notar que el trabajo con la vedette no iba a funcionar: "Gerardo nos convocó un 9 de diciembre para el primer ensayo general. El 10 estábamos todos a las 22 horas en ensayo general y a las 23 horas Gerardo la llama y esta mujer estaba en la autopista". "Ni siquiera hace falta que la critique yo porque bastante karma tiene ella como ser tan indisciplinada y tan poco profesional en el laburo", concluyó Ana Acosta, durísima contra Silvina Luna.

Silvina Luna fulminó a El Polaco al hablar de su romance: "Me la hizo parir"

"¿El Polaco es lo peor de tu lista?", le consultó Ángel de Brito a Luna, quien acudió a LAM como invitada. "No, ninguno es el peor. Pero hay varios tachados. Fue un delirio. Fue un año, entre Carlos Paz y el Bailando", respondió la personalidad de televisión.

La afilada panelista Yanina Latorre le consultó a Silvina Luna si en ese momento era consciente de que "El Polaco" tenía una personalidad totalmente diferente a la que se mostró en el reality MasterChef Celebrity (Telefe), basada en la tranquilidad. "Igual algo de todo eso había en mí, por algo... Pero me la hizo parir, toqué fondo mal cuando terminé con él. Quedé mal", contestó la modelo. Y cerró: "Porque fue una relación muy intensa. Tóxica. Me costó un tiempito salir de ahí".