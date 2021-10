América TV, en llamas por lo que pasó en el programa de Pamela David

Se encendió la alarma en América TV por lo que pasó en vivo en La ruleta de tus sueños, el programa que conduce Pamela David.

Se encendió la luz de alarma completamente en América TV por algo que pasó en vivo en La ruleta de tus sueños, el nuevo programa de televisión abierta argentina que conduce Pamela David. La emisión del lunes 18 de octubre de 2021 tuvo una particularidad que no gustó para nada en las autoridades del canal que pertenece al Grupo América, que a su vez es propiedad de los empresarios mendocinos José Luis Manzano y Daniel Vila, justamente el marido de la presentadora y padre de una de sus hijas.

Lo concreto es que los bajísimos números del rating son los que preocupan en la señal, ya que por ahora el ciclo no levanta en este sentido y promedia apenas la mitad de la audiencia que se esperaba cuando se estrenó poco tiempo atrás: el 13 de septiembre de este mismo año, es decir hace poco más de un mes.

El bajísimo rating del programa de Pamela David que alarma a América TV

De acuerdo con las estadísticas que brindó IBOPE, la empresa que realiza las mediciones del encendido en los medios nacionales, La ruleta de tus sueños alcanzó un muy flojo promedio de 2.1 puntos. Por ejemplo, uno de sus competidores directos como Bendita (El Nueve, con Beto Casella) lo triplicó con un imponente 6.4. Por si fuese poco, según el portal especializado Moskita Muerta, el envío que va de lunes a viernes a las 20 cayó de una manera todavía más categórica contra Telenoche (El Trece), que llegó a los 8.2, y frente a Telefe Noticias, que otra vez lideró la franja con sus 11.9.

La ruleta de tus sueños, con Pamela David, reemplazó a TV Nostra, con Jorge Rial

Cuando empezó este programa de preguntas y respuestas el 13 de septiembre de 2021, la conductora se refirió al producto que estaba anteriormente de lunes a viernes a las 20: "No voy a hablar de otros porque me parece espantoso, se hacen grandes apuestas y por supuesto que son diferentes los casos. Jorge no se sentía bien, priorizó su salud y me parece perfecto tomar esa decisión".

Pamela David conduce La ruleta de tus sueños por América TV, aunque el rating es muy bajo.

Además, la esposa de Vila explicó en la entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre, AM 790): "Claro que la salida de Rial me sorprendió, pero no me animo a opinar porque cada uno tiene sus motivos y se respetan…No es fácil tomar una decisión así y no quiero hablar con liviandad de una decisión muy masticada. Me niego a meterle el dedo en la llaga a alguien que puede afectarle. Ni siquiera sé qué le pasó".