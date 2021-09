Fracaso total de Pamela David en la primera semana con nuevo programa

Pamela David no logró captar a los espectadores con La Ruleta de tus Sueños y cerró una primera semana al aire para el olvido en su regreso a la TV.

Pamela David volvió a la pantalla de América TV con La Ruleta de tus Sueños y pese a que se trata de un formato exitoso la conductora no consiguió captar al público, por lo que tuvo una pésima primera semana al aire. El nuevo ciclo de juegos del canal insignia del Grupo América no logró alcanzar un buen rating en su semana debut, en la que no llegó a superar el techo de 2,2 puntos ni pelear en su franja horaria.

Importado desde España, donde alcanzó un notable éxito, el lunes 13 de septiembre a las 20 arrancó La Ruleta de los Sueños, el ciclo de entretenimiento que marcó el regreso de Pamela David a la televisión y a la pantalla de América TV, más específicamente. Pese al cambio de estilo en el programa que conduce, saliendo de los temas de actualidad, la conductora no logró atrapar a los espectadores y cerró una semana bastante floja en materia de rating.

La misma empezó con unos nada despreciables 2,2 puntos de rating, un comienzo prometedor para lo que es la porción de pantalla que se suelen llevar los programas de América TV. Pero con el correr de la semana, las mediciones fueron bajando y nunca pudieron volver a ese primer día que ilusionó a todos en el canal propiedad de Daniel Vila y Claudio Belocopitt. Para el martes la caída fue estrepitosa y bajó casi un punto de rating, midiendo un promedio de 1,3 unidades.

Pese a la notoria baja, el miércoles repuntó al promediar 2 puntos de rating, pero el jueves y viernes volvió a caer sin atenuantes marcando 1,4 puntos cada día del fin de la semana. De esta forma, en su primera semana al aire tras su regreso a la TV, Pamela David logró alcanzar un flojo 1,7 puntos de rating de promedio. Cabe recordar que la misma conductora reveló hace unos días que la posibilidad de su vuelta a América TV se había dado por el sorpresivo final de TV Nostra debido a los bajos niveles de audiencia que alcanzó en los casi dos meses que estuvo al aire.

