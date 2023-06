Alfa de Gran Hermano fue atacado por piqueteros: "Me gritaron 'gorila'"

"Alfa" de Gran Hermano reveló el tenso momento que vivió en la calle, cuando fue insultado y atacado por un grupo de manifestantes.

Walter "Alfa" Santiago, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), reveló el mal momento que vivió en la vía pública, cuando, según su testimonio, un grupo de piqueteros lo agredió e insultó. El hombre de 61 años se convirtió en uno de los personajes más controversiales dentro del reality, no solo por el trato hacia sus compañeros, sino también por su manera de pensar y su ideología política. Ahora, meses después de su salida, fue atacado por un grupo de manifestantes.

Todo comenzó cuando "Alfa" fue invitado a Intrusos (América TV), el programa conducido por Florencia de la V. Al llegar, le explicó a la conductora que se había demorado en la avenida 9 de Julio porque se quedó atascado en medio de una manifestación, en la que fue atacado por algunos manifestantes que lo reconocieron.

“Mi moto dice ‘Alfa’. Vine en moto para hacer más rápido, pero al cruzar Córdoba y 9 de julio, cuando vieron el cartel de ‘Alfa’ me gritaron ‘gorila’. Todos, encima. Con un miedo...”, contó el ex "hermanito". Y agregó, indignado: “No se puede más vivir así. Yo estaba cruzando la Avenida Córdoba. Uno vio que mi moto tiene tres carteles que dicen ‘Alfa’ y me miraron la cara y dijeron: ‘Es Alfa, el gorila’”.

Cuando los panelistas le preguntaron si recibió golpes, contestó que "hubo ahí un manoteo", pero rápidamente aceleró y pasó. "Pero... ¿por qué llegar a eso? Me lo dicen porque soy antiperonista. Y sí, soy antiperonista. No tengo ningún problema en decirlo. Pero no puede ser, no podemos vivir más así”, se quejó. Por último, le consultaron si le interesaría formar una lista política, pero "Alfa" se negó rotundamente, ya que considera que no está preparado.

“No, de ninguna manera acepté. Por eso estamos como estamos. Para estar en política hay que ser apto, tenés que conocer y saber de administración. Pero así estamos. Cualquiera va a diputado, senador...”, reflexionó. Sin embargo, confesó que tuvo varias propuestas: “Si yo muestro el teléfono... Tuve ofrecimientos para ser gobernador, intendente...”, aseguró.

"Alfa" reveló el calvario que vive Romina Uhrig tras el estreno de Gran Hermano Chile

Recientemente, "Alfa" contó que Romina Uhrig, su excompañera dentro de la casa, tuvo un ataque de angustia al ver el primer episodio de Gran Hermano Chile, que se está llevando a cabo en la misma casa en la que estuvieron ellos. "El domingo a la noche, yo estaba conectado con Romina. A Romina le dio un ataque de llanto y de angustia. Lo estoy diciendo en serio. Sentía como que están usurpando el lugar nuestro, se puso muy triste", aseguró en A la Barbarossa (Telefe).

Y agregó que, a raíz de esta situación, quedaron en juntarse: "Me llamó y me dijo 'te quiero ver', quedamos ayer en vernos". Barbarossa no pudo creer lo que estaba escuchando y comentó: "Romina, te adoro, pero estás con problemas serios...". "Les están faltando problemas reales en la vida, chicos...", sumó Nancy Pazos.

Quién es Delfina Wagner, la novia de "Alfa" 40 años menor

Delfina Wagner es una periodista uruguaya de 20 años con quien "Alfa" mantiene una relación desde hace varios meses. Pese a la diferencia de edad, el ex "hermanito" aseguró que están muy felices juntos. "Yo creo que hay que hacer las cosas que uno siente. Delfina me acompañó, es una chica increíble. Todo el mundo juzga la diferencia de edad, que tiene 20 años, que esto que el otro... No nos importa la diferencia de edad”, manifestó en A la Barbarossa.

"Con 'Alfa' nos estamos conociendo. No me gusta que me comparen con otras chicas, es un garrón que me pongan al lado de la foto de otras dos pibas”, sumó la joven, en referencia a Romina, la representante de "Alfa" en Uruguay, y a Camila Lattanzio, exintegrante de Gran Hermano, ambas involucradas en rumores de romance con "Alfa".