Fuerte susto en A la Barbarossa: ocurrió un accidente en vivo y Georgina frenó el programa

Georgina Barbarossa protagonizó un inesperado momento al aire en A la Barbarossa (Telefe) y detuvieron el prorgama.

Ocurrió un accidente al aire en plena emisión de A la Barbarossa (Telefe), el programa conducido por Georgina Barbarossa, justo mientras Paulo Kablan estaba realizando un importante informe sobre el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años que desapareció el pasado 1 de junio de 2023 en Resistencia, Chaco. Al percatarse de la situación, la conductora reaccionó rápidamente y detuvo el programa durante algunos segundos.

Todo comenzó cuando Kablan estaba hablando sobre los rastrillajes que se realizaron en el lugar. De repente, su relato se vio interrumpido por un fuerte ruido que se escuchó desde el set y que asustó a Georgina y a todos los panelistas presentes. Si bien la situación no pasó a mayores, apenas la conductora se percató de lo sucedido, no pudo evitar frenar el programa.

"Los primeros rastrillajes se hicieron en el lugar, en la casa. Después en la chanchería, porque se quedaron con el dato de que encontraron huesos que podrían haber sido humanos", comenzó Kablan. En ese preciso instante, se escuchó un fuerte ruido de un vidrio estrellándose contra el suelo. "Es muy difícil...", continuó el panelista, pero tras un segundo estruendo, Barbarossa lo frenó en seco.

"Esperá, esperá. Se nos están cayendo todas las cosas de la cocina", explicó la conductora. "Qué bárbaro, eh", se quejó un panelista, muy molesto con la producción por haber cometido semejante error. "Pero es un programa en vivo y es feriado... Son las 10:25", sumó Georgina, intentando alivianar la situación.

Fuertes internas en A la Barbarossa: "La producción está podrida"

Por otro lado, se filtró que la producción y los panelistas de A la Barbarossa tendrían un fuerte conflicto interno. "Ayer pasó una genialidad en A la Barbarossa. En un momento, había un pediatra hablando del brote de bronquiolitis en los chicos, y parece que el panel estaba un poco efusivo. Entonces, la producción empezó a mandar mensajes vía Twitter de los televidentes, en los que preguntaban por distintas situaciones de sus hijos", contó Mariana Brey en Lana sin Filtro (Radio Mitre).

Por error, la producción mostro en pantalla un tweet de un usuario criticando al programa. "De pronto, mandaron un mensaje matador a la pantalla, que los portales levantaron como 'El error de la producción de Georgina'. El mensaje, en líneas generales, decía ‘el panel no deja hablar al doctor, qué insoportables que son, piensan que saben más que el pediatra'", continuó la panelista.

Y agregó que se habría tratado de una estrategia por parte de la producción para boicotear a los panelistas. "La producción está podrida de nosotros y ya no saben cómo decirnos que no hablemos todos juntos y a propósito mandaron ese mensaje. La locutora no se animaba a leerlo porque era contra los compañeros, pero bueno, así fue", aseguró.

"Yo le pregunté a (Lío) Pecoraro si le habían avisado a Barbarossa pero no sabía porque tienen 'cucas' diferenciadas; es decir, lo que escucha la conductora no es lo mismo que los panelistas. Yo tiendo a pensar que a ella le avisaron. Igual es un gran panel, yo cruzo el cuerpo por ellos, están todos súper bien y no hay problemas entre ellos. Ahora, con la producción… un día se les va a caer un tacho en la cabeza. ¡Tengan cuidado!", advirtió la panelista.