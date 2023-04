El robo menos pensado de Alfa en MasterChef: "A escondidas"

Walter "Alfa" Santiago confesó que robó un objeto de MasterChef. El sorpresivo testimonio del ex participante de Gran Hermano.

Walter "Alfa" Santiago, ex participante de Gran Hermano (Telefe), estuvo en MasterChef (Telefe) junto a sus compañeros del reality y, en medio del episodio, hizo una sorprendente revelación: que años atrás, cuando había ido por primera vez al programa, se robó un objeto otorgado por la producción. Esto desencajó completamente a los conductores del reality, Wanda Nara, Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, quienes lo miraron impactados.

"Alfa" había participado del reality de cocina algunos años atrás, en 2014, cuando todavía no era una figura famosa en los medios. Ahora que saltó a la fama tras GH, confesó cuál fue el objeto que se llevó a su casa. Apenas llegaron todos al estudio, Wanda le preguntó a Walter por aquella vez en la que participó: “¿Qué sentís cuando ves ese delantal que no pudiste conseguir?".

"Yo me lo robé. Cuando estuve hace muchos años me lo robé. Me lo llevé y lo tengo”, se sinceró el hombre de 61 años. “Te robaste el delantal, pero no te lo otorgaron nuestros chefs”, lo frenó la conductora. "No, no. Me lo dio Donato", explicó "Alfa", a lo que el chef asintió. "¿Ah, sí? Mirá Donato, hace regalos a escondidas...", sumó Wanda. "¡Yo tenía barba en aquella época!", recordó De Santis.

"Wanda, pero 'Alfa' no tiene el delantal con su nombre...", comentó Romina Uhrig. "No lo tiene con su nombre porque fue rechazado por el jurado", explicó Wanda. "A mí me dejó afuera una raíz de albahaca. Si no, en ese MasterChef yo los pasaba por arriba a todos", concluyó "Alfa".

Walter "Alfa" reveló a qué participantes de Gran Hermano tiene bloqueados

Recientemente, "Alfa" contó que tiene bloqueados en su celular a varios compañeros de Gran Hermano, dejando en claro que aún quedaron rispideces entre los "hermanitos". El hombre estuvo presente en el podcast Estamos en Una (República Z) y contó: "Digamos que dentro de la casa de Gran Hermano se ve lo mismo que ves acá, en una oficina, en el colegio, en la facultad... hay gente buena, gente sana, gente hipócrita, gente basura, gente que vale la pena y gente que no sirve para nada".

En este sentido, sostuvo que "se vieron las mismas personalidades que se vieron dentro de la casa: la gente hipócrita, mentirosa y trepadora". Cuando los panelistas le preguntaron a quiénes había bloqueado, confesó: "Juan (Reverdito), los dos cordobeses (Alexis Quiroga y Maxi Giudicci), las novias de los cordobeses (Coti Romero y Juliana Díaz). Los tengo bloqueados porque no me interesa ver ni tener nada de ellos".