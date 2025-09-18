Alerta por el último parte médico de Thiago Medina: "Lo está afectando"

Thiago Medina y un nuevo parte médico que causa alerta.

Thiago Medina continúa internado en Moreno tras el duro accidente de tránsito que sufrió. Y en las últimas horas, se conoció un nuevo parte médico correspondiente al jueves 18 de septiembre. Si bien la información de por sí ya causa alerta en gran parte de la sociedad, lo cierto es que desde el establecimiento médico llegaron noticias alentadoras.

"El parte médico informado hace instantes confirma que pasó la noche sin fiebre. Continúan esperando resultados de los cultivos para ver que tipo de bacteria lo está afectando", expresó Mauro Szeta en su cuenta de X (ex Twitter). Así las cosas, el exparticipante de Gran Hermano continúa peleándola aunque ya sin la fiebre que tuvo días atrás.

Por su parte, los familiares y seres queridos de Thiago Medina siguen pidiendo cadenas de oración para el joven de 22 años. El entorno cercano, en tanto, pidió que los partes médicos se le comuniquen primero a la familia y no a la prensa, como sucedió en algunas oportunidades.

La familia de Thiago Medina pidió conocer primero los partes médicos

La familia de Thiago Medina tomó una decisión en medio de la internación del exparticipante de Gran Hermano. La noticia fue confirmada en A la Barbarossa, programa matutino emitido por Telefe.

De acuerdo a lo expresado en el envío conducido por Georgina Barbarossa, los partes médicos de Thiago no serán comunicados por la mañana, como solía ser hasta hace pocas horas. El motivo es claro: que la familia se entere primero del estado de salud de su pariente, y que no sea por medio de la televisión o algún medio que lo comparta.

"Se lo van a comunicar al padre. La familia nos pide que respetemos el esperar la información que ellos hacen llegar a los medios, prefieren que nos manejemos de esa manera", aseguró la periodista Pia Shaw.