La hermana de Thiago Medina y una desgarradora noticia: “Oren por el”.

Gisela, hermana de Thiago Medina, hizo un desgarrador pedido para su hermano, quien permanece internado desde el viernes tras sufrir un accidente mientras manejaba su moto.

La hermana del ex participante de Gran Hermano habló desde la puerta del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, donde está en terapia intensiva. "Solamente pedimos que oren mucho por él", dijo en una entrevista con Telefe.

Gisela insistió con el pedido de oraciones porque su hermano "lo necesita mucho". Además, explicó que la familia tiene "fe de que va a salir de esto", aunque tienen que "esperar a que" les den "las nuevas noticias", ya que aún no recibieron el parte médico de Thiago.

"Estamos unidos y estamos esperando respuestas. No puedo decir más nada que esto, solamente hay que esperar", expresó Gisela, quien contó que no entró en la habitación porque está "engripada". "Vengo todos los días pero no entro", remarcó en diálogo con A la Barbarossa. "Me dijeron que él está bien y nada más", señaló.

Thiago Medina está internado desde el último viernes.

El enojo de la familia con el periodismo

En otro fragmento de la entrevista, Gisela se mostró enojada con un sector del periodismo, al que acusó de no "respetar" el delicado momento de salud de su hermano. "Queremos que respeten un poco", les pidió a los canales que estaban presentes en la puerta del centro de salud ubicado en el municipio de Moreno. Sin embargo, luego contrastó: "Es entendible, es el trabajo de ustedes".