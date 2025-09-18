Preocupación por la salud de Thiago Medina tras el último parte médico: "No lo resistiría".

El miércoles por la tarde, se conoció el último parte médico del ex participante Gran Hermano Thiago Medina, quien está internado en terapia intensiva después de que el viernes pasado sufriera un accidente en su moto.

Mientras leía el parte, el conductor de Intrusos, Adrián Pallares, explicó al aire por qué la cirugía que debe realizarse Thiago Medina se haría en el hospital en el que está internado, el Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno. "No hay posibilidad de traslado porque el cuerpo no lo resistiría, eso no tienen que decirlo, y hay también un poco de fiebre", explicó Pallares.

"Son horas difíciles Hay que seguir rezando y pidiendo por la salud de Thiago", agregó Pallares.

Qué dice el último parte médico de Thiago Medina

En sus redes sociales, la ex Gran Hermano y madre de las dos hijas de Thiago Medina, Daniela Celis, escribió: "Recién salimos del hospital. Queremos compartir con ustedes el estado de Thiago".

Daniela Celis y Thiago Medina.

"Como ya es de público conocimiento las últimas 24 horas presentó nuevos registros febriles, se realizará una fibrobroncoscopía. Esperamos resultados", continuó Celis, quien avisó que si la evolución del ex Gran Hermano "es favorable" podría "ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días". "Se realizará en conjunto con el equipo de cirugía torácica de la provincia de Buenos Aires, proveniente del Hospital Bicentenario Esteban Echeverría", siguió Daniela, y agregó: "Mantenemos el pedido. Cadena de oración, más que nunca, para Thiago Medina".