Alejandra Quevedo lloró en América TV por los rumores con Jorge Rial: "La más agredida"

Alejandra Quevedo estalló de bronca en vivo en América TV por los rumores del romance con Jorge Rial y se quebró en Instalate.

Alejandra "Ale" Quevedo vivió una semana muy dolorosa porque tuvo que salir a desmentir los rumores de romance con Jorge Rial tras la ruptura del conductor con Romina Pereiro. En la primera instancia, la periodista protagonizó un furioso descargo a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram (@laquevedoshow).

Sin embargo, lo más contundente llegó por la noche de este lunes 7 de marzo de 2022, cuando lloró en vivo en el programa Instalate (América TV), del cual es panelista. Ante las reiteradas preguntas acerca de este tema, en un momento no pudo soportar la situación y se quebró ante el intento de consuelo de sus compañeros en el estudio.

Al comienzo de la emisión, el conductor Cristian Vandía dijo que tenían al aire a "la persona más buscada del momento" y ella acotó que era "no sólo la más buscada, sino la más agredida". A continuación, se explayó acerca de lo que le tocó sufrir: "Hay un lugar donde se me puso como mujer que no está bueno, que es el lugar del cual hice el descargo y que tiene que ver con los primeros títulos de los portales, que decían 'la tercera en discordia' con alguien que había venido a robar un marido".

Además, opinó que ello es "algo que, en pleno siglo XXI, tiene que erradicarse porque nadie le roba el marido a nadie. No son objetos las personas". Incluso, remarcó que "han pasado un montón de cosas y situaciones" y que "se han metido con un montón de gente detrás de una noticia que, obviamente, está desmentida de ambos lados".

Justamente en la previa a un nuevo Día de la Mujer, Alejandra Quevedo recordó: "A un día del 8M, un día donde todavía nos estamos deconstruyendo como mujeres, levantar el dedo y señalar a una mujer que pudo haber sido una mujer que rompió un hogar... No existe una mujer que rompa un hogar".

Con respecto al vínculo entre Rial y Pereiro, "Ale" repasó que "él hizo su descargo, dijo que están separados y que todavía están enamorados".

De dónde se conocen Jorge Rial y Alejandra Quevedo

La periodista explicó que el descargo que hizo por la tarde en Instagram fue "sustancioso" ya que su afán era el de preservar a los niños que hay que el medio: a su hija de once años y las hijas de Pereiro, todas menores de edad; a su expareja Fernando Colombo, tatuador de Rial; y a su examiga Agustina Kämpfer, de la que está distanciada hace tiempo y que fue quien los presentó.

Por otra parte, la actriz señaló. "Teníamos gente en común, nos cruzábamos en la radio (Radio 10), pero no trabajé jamás con él", aclaró. Quevedo aseveró que "desde esos lugares, fue fácil armar un rompecabezas que no existe. Hacer uso de esas personas para agredir o lastimar en una relación que está en proceso de separación, divorcio, o en el proceso en el que está, habiendo menores...".

Sobre el final de la entrevista, aseguró que se sintió "traicionada por colegas" y detalló el proceso que puede tener una supuesta noticia sin demasiados fundamentos: "Entiendo el barro. A veces tenés un dato, por ahí no sabés si es cierto o no y lo agrandás, le sumás datos que no son verdaderos y se va armando una bola que se hace cada vez más grande y toca más gente".

Por último, sostuvo que no se comunicó con Rial y opinó que el contexto también influyó en esta situación: "Justo da la casualidad de que empiezan un montón de programas de espectáculos y Jorge también está con un montón de movimiento. Pasaron un montón de cosas, le pasaron un montón de cosas profesionales".