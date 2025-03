Al hospital: por qué Tacho Riera terminó en el quirófano por culpa de Peter Lanzani

Qué pasó entre Tacho Riera y Peter Lanzani.

Nicolás "Tacho" Riera es uno de los actores más reconocidos de la televisión argentina por su labor en Casi Ángeles, la exitosa tira juvenil creada por Cris Morena. Tras una reciente entrevista, el actor de 39 años contó una historia desconocida que causó todo tipo de reacciones en el mundo del espectáculo, ya que reveló que Peter Lanzani lo mandó al hospital por una desafortunada situación que requirió de cirugía.

En la jornada del martes 25 de marzo, Tacho Riera fue invitado al programa La Noche Perfecta que conduce Sebastián Wainraich a través de El Trece. El actor estuvo junto a Gloria Carrá y repasaron distintos momentos de su carrera dentro de la actuación. Sin embargo, hubo una pregunta del presentador que no tenía que ver con su desempeño artístico, sino con un hecho desafortunado que involucró a Peter Lanzani, con quien fue compañero de elenco en Casi Ángeles.

Tacho Riera y Peter Lanzani trabajaron durante años en Casi Ángeles.

"Peter Lanzani te rompió la nariz, ¿no? ¿Cómo fue?", preguntó Wainraich. "Estábamos de gira en Rosario, en el estadio de Newells. Estábamos haciendo la tercera o cuarta temporada de Casi Ángeles. En un momento cantábamos los dos, yo me agachaba y él me saltaba tipo Rambo por arriba. No sé por qué nos plantearon esa coreografía porque era medio imposible", relató en primera instancia.

"Peter tenía un micrófono en una mano y tenía que saltar con la otra. Cuando salta se va un poquito de frente y con el taco me pegó en la nariz. Yo seguí cantando, pero sentí algo, empecé a soplar, pero seguí cantando. En un momento, miro a Willy Lorenzo, que era el guitarrista, y me hace un gesto de que me fuera del escenario", reveló Tacho sobre el impactante momento vivido en pleno show. "Cuando salí tenía dos chorros de sangre que me salían por la nariz. Me la partió en cuatro pedazos. Me tuve que operar a la semana y seguimos grabando", concluyó en lo que fue una anécdota que recordó entre risas a pesar del mal momento.

Se cansaron: tres figuras del espectáculo abandonan la TV y se pasan al streaming

La televisión siempre ocupó un lugar privilegiado en los hogares de todas las familias argentinas. Pero, en el último tiempo, los canales de streaming cobraron popularidad tanto entre jóvenes como entre adultos consolidando cada vez más su espacio dentro de los medios. Es por esto, que muchas figuras optaron por trasladar sus propuestas a las nuevas plataformas y darse una oportunidad frente a un público y dinámica diferente.

Entre los que se arriesgaron a esta nueva forma de comunicación se encuentran los actores Emilia Attias, Tomás Fonzi y Marina Bellati. Juntos, encabezarán el ciclo Verdad administrada en DGO Stream, el canal regional de streaming de DIRECTV. El mismo será un formato semanal donde se va debatir sobre los vínculos, el amor, el deseo y las relaciones en la etapa de la vida que ellos transitan.

Emilia Attias, Tomás Fonzi y Marina Bellati tienen su propio programa de streaming llamado Verdades Administradas.

Según expresaron las autoridades del canal, la idea de Verdad administrada es que los protagonistas compartan experiencias sobre el amor y la sexualidad después de los 35 años, así como las nuevas reglas de seducción. Al igual que en otros streamings, el público participará con anécdotas, datos curiosos y confesiones. Se podrá ver los martes a las 14:00 horas.