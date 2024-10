Tomás Fonzi salió al cruce de Javier Milei: "Asfixiando"

Tomás Fonzi criticó a Javier Milei por el desfinanciamiento a la cultura.

El popular actor Tomás Fonzi criticó duramente al gobierno de Javier Milei por sus políticas en torno al arte y la cultura y puntualizó en el desfinanciamiento a entidades muy importantes como el INCAA. También opinó de la pelea de su hermana con Guillermo Francella.

"Si bien tenemos una gran capacidad como industria audiovisual, somos realmente particulares, somos realmente buenos haciéndolo, tanto en cine como en televisión, como el teatro también. Por definición, el laburo de actor es intermitente, es complejo, es una montaña rusa de emociones", expresó el hermano de Dolores Fonzi.

En ese sentido, el actor Tomás Fonzi sostuvo que "ante los momentos de vacas flacas, la cultura nos acerca a interrogantes y hacernos preguntas y a querer abrirnos la cabeza, a estar más alertas y atentos".

"Y a veces un pueblo inquieto o curioso, que se manifiesta y se hace preguntas, es incómodo. Entonces para qué incentivar la cultura, en todo caso asfixiémosla. Creo que es un poco lo que está pasando", disparó en relación a las políticas de desfinanciamiento del presidente Javier Milei.

Tomás Fonzi se metió en la pelea de Dolores y Guillermo Francella

El actor protagonista de El Encargado, Guillermo Francella, se mostró en las antípodas de la gran mayoría del mundo artístico y afirmó que las medidas de ajuste del gobierno de Javier Milei "eran más que necesarias", trayendo el enojo de muchos de sus colegas, algo que se pudo evidenciar en la entrega de los Martín Fierro de Cine y Series.

En ese contexto, a la actriz y directora Dolores Fonzi le preguntaron si elegiría trabajar con Francella y no dudó en manifestar sus diferencias: "No. Como directora, no. Voy a trabajar con gente con la que me es fácil comunicarme, con alguien tan en las antípodas de mi pensamiento".

Ante esto, su hermano Tomás Fonzi en la nota a TN Show, opinó: "Las diferencias van a existir siempre en todos lados y viva la diferencia. Después, por supuesto, hay gente más complicada, gente con la que querés volver a trabajar y gente con la que no y eso también lo entiendo, lo respeto.

"Todo el mundo que está en una posición de elegir con quién trabajar elige a quien sienta que va a entender mejor. Creo que viene ni más ni menos que desde ese lugar", agregó el actor en relación a las declaraciones de su hermana Dolores Fonsi respecto de la postura de Guillermo Francella en favor de las políticas de Javier Milei