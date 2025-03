Así es la nueva vida de Nicolás Repetto, alejado de la televisión: "Estamos"

Nicolás Repetto habló sobre su presente como artista, lejos de la TV.

Nicolás Repetto es un emblema de la industria televisiva, pero desde hace años se encuentra alejado de la pantalla chica. A pesar de esto, hace días el conductor apareció ante las cámaras en una entrevista con El Trece y dio a conocer cómo es su vida actual, lejos de los estudios de TV.

El padre de la actriz Juana Repetto que fue la cara de ciclos como Sábado Bus, Fax y La Noticia Rebelde ya no está vinculado a la TV pero sí al mundo artístico. "Escribí una obra de teatro que pienso dirigir y que va a debutar el 7 de mayo en el Teatro La Plaza. Con Pablo Rago y Diego Cremonesi. Estamos en los ensayos, así que estoy en eso", comentó el presentador.

"En realidad siempre compuse y lo que quería era mostrarlo. Armé una linda banda, éramos 10 músicos", comentó en alusión a su nueva faceta musical con su banda La Juanita. Y siguió: "El teatro es un medio de comunicación. La música es un medio de comunicación y también me puedo expresar por ahí".

La bronca de Juana Repetto con una usuaria de redes

"Esta mujer que dice que me tienen que internar por darle teta a mi hijo de 3. Para los que no entienden, me refiero a esta historia que había subido antes de la de la anterior, pero como la mujer que la había subido la borró, se borró de mis historias también", aclaró Repetto en su siguiente posteo, donde colocó una captura de pantalla de la historia de la usuaria que la criticó.

Nicolás Repetto.

La furia de Juana Repetto por un problema de tránsito en el colegio de su hijo

La actriz se quejó por la manera de estacionar de los demás padres del colegio de su hijo y escribió: "¡Lo que hace el colegio es una vergüenza! ¡Esto es colectora doble mano! Hace más de diez minutos frenada en la colectora porque toman la calle, las dos manos, la de ida y la de vuelta. Y no pude salir, tuve que ir por otro lado. Y gente del colegio muy mal educada y de muy mal modo me mandan a ir por otro lado".

"Mínimo ya que toman la colectora y son tan cómodos y no estacionan a una cuadra, una y media o dos y llevan a sus pibes caminando hasta la puerta como hago yo todos los días", continuó su posteo Repetto.

Qué dijeron en A la Tarde sobre la nueva faceta musical de Nicolás Repetto

"La mega estrella que no sé si va a abandonar la profesión, pero que va a incursionar en esta rama artística como cantante es el conductor argentino, periodista, Nicolás Repetto", comentó Karina Mazzocco en A la Tarde. Y Luis Bremer sumó: "Hace un par de años en una reunión de amigos alguien empezó a tararear, parece que apareció una guitarra y se ve que los amigos estaban con algunos copetines encima o realmente lo querían a Repetto que le dijeron 'no cantás tan mal'".