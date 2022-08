Juana Repetto se sacó y le puso los puntos a una seguidora: "Demente"

La hija de Reina Reech mostró una vez más su hartazgo ante quienes la critican como madre. Juana Repetto hizo saber a su público cuán comprometida está con los derechos de las madres e hijos.

Juana Repetto se mostró muy enojada con una seguidores de Instagram que la cuestionó por su lactancia a su hijo menor. La hija de Reina Reech y Nicolás Repetto volvió a hablar sobre los derechos de las madres e hijos en relación a ese tema.

"6 años tiene el lactante. Internen a esta demente", escribió una usuaria de redes cuando Repetto compartió una foto mientras alimentaba a su hijo menor, quien tiene 3 años. "Esta mujer que dice que me tienen que internar por darle teta a mi hijo de 3", comenzó su descargo la actriz.

"Para los que no entienden, me refiero a esta historia que había subido antes de la de la anterior, pero como la mujer que la había subido la borró, se borró de mis historias también", aclaró Repetto en su siguiente posteo, donde colocó una captura de pantalla de la historia de la usuaria que la criticó. Y agregó: "Le escribe esto que les voy a dejar en la siguiente historia a su propia hija. Cómo para que sepamos de quien vienen las agresiones y entendamos que si les hablan así a sus hijos. No podemos esperar otra cosa", en alusión a un posteo en que esa persona le escribió unas insólitas palabras a su hija.

"Último grado. ¡Vamos querida! Disfrute que después va viniendo lo peor. No la cagues campeona, que venimos genial. Y préstame esa pollera que amé. Sos mi vida. Te amo mucho siempre", es el texto que la crítica de Repetto le escribió a su hija.

La furia de Juana Repetto por un problema de tránsito en el colegio

La actriz se quejó por la manera de estacionar de los demás padres del colegio de su hijo y escribió: "¡Lo que hace el colegio es una vergüenza! ¡Esto es colectora doble mano! Hace más de diez minutos frenada en la colectora porque toman la calle, las dos manos, la de ida y la de vuelta. Y no pude salir, tuve que ir por otro lado. Y gente del colegio muy mal educada y de muy mal modo me mandan a ir por otro lado".

"Mínimo ya que toman la colectora y son tan cómodos y no estacionan a una cuadra, una y media o dos y llevan a sus pibes caminando hasta la puerta como hago yo todos los días", continuó su posteo Repetto.