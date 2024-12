Se conoció con qué famoso Campeón del Mundo estuvo Emilia Attias: "Es mega"

Una panelista contó todo sobre el amorío de Emilia Attías.

Marcela Tauro es una de las periodistas de espectáculos más populares de la televisión argentina y por ese motivo sus recientes declaraciones sobre la vida personal de Emilia Attias generaron repercusión. La miembro de Intrusos habló sobre el romance que la celebridad habría tenido con un famosísimo jugador de fútbol.

Recientemente la protagonista de tiras como Casi Ángeles y Mis Amigos de Siempre oficializó que está en pareja con el economista Guillermo Freire y en ese contexto fue que Tauro hizo su revelación sobre la exparticipante del Bailando por un sueño. "Me sorprendió que haya blanqueado lo del economista porque me estaba llegando información de otro. Me habían dicho que era futbolista", comenzó la periodista.

"El jugador es mega, mega de la Selección. Ahí hubo un touch and go. Ella habría tenido un touch and go con un jugador de la Selección que está separado, tiene dos hijos y es uno de los más buen mozos", agregó la panelista de Intrusos. Si bien en ningún momento dio el nombre del futbolista, todos entendieron que Tauro se refería a Rodrigo de Paul por la información que dio. "La ex esposa tuvo un re contra mega protagonismo ayer”, agregó Guido Zaffora, por su parte, en alusión a Camila Homs en la final de Bake Off.

Emilia Attias rompió el silencio sobre su separación del Turco Naim

La actriz asistió al estreno de una película infantil con su hija Gina y habló con un movilero de LAM (América TV), que le preguntó por la separación del Turco Naim. “Mi hija y mi trabajo son mi cable a tierra”, dijo a LAM la actriz, quien remarcó que su nena estaba a su lado para así poder evitar las preguntas incómodas. “Estoy tranquila, trabajando mucho y con mi hija”, aseguró.

“Nosotros no elegimos ese camino, fue un poco duro, pero puertas adentro se trabajó para poder sobrellevarlo de la manera más sólida posible”, se refirió al hablar de la repercusión que tuvo la noticia sobre su separación y la aparición de posibles terceros en discordia. "Es una cuestión de mi vida privada que no quería que se hiciera pública, no voy a hablar de eso... Ahora estamos bastante bien y en cualquier momento él volverá al país. Tenemos un buen diálogo y hay armonía. Tiene muchas cosas de trabajo por acá y pronto lo van a volver a ver”, detalló.

Esta fue la primera vez que se la escuchó hablar. Emilia se había expresado solamente por redes sociales: “Por suerte sabemos quiénes somos. Y qué suerte que estamos tranquilos. Solo nosotros sabemos el camino recorrido. Solo nosotros conocemos esa verdad. Y esta bendita comprensión tan profunda del otro, que no le dio lugar al resentimiento, al enojo".

Qué dijo Flor de la V en su descargo de despedida de Intrusos

Con la voz entrecortada por la emoción y lágrimas en sus ojos, al igual que el resto de sus compañeros, Flor de la V soltó un fuerte descargo en Intrusos, en alusión a los cambios que habrá en la programación de América TV. "Quiero hablar un poco de lo que ha sucedido en los últimos días. Tiene que ver con mi salida de Intrusos. Quiero contar desde el principio para que puedan entender qué sucedió. El miércoles cuando salgo del programa me llega un mensaje de la periodista Andrea Bisso, que me dijo que estaba trascendiendo esta información: que yo dejo Intrusos y que vienen otras personas", comenzó. "Fue difícil para mí. Lloré mucho desconsoladamente. No se manejaron de buena manera conmigo y con mis compañeros. Las cosas no se hacen de esta manera. Intrusos se convirtió en mi casa, América es mi familia", continuó la diva.