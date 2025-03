Se terminó: esto es lo que pasará con Peter Lanzani tras haber sido detenido en Ushuaia

Qué pasará con el actor de 34 años tras haber sido detenido en Ushuaia.

Peter Lanzani es uno de los artistas más reconocidos por su labor en televisión, cine y en series de plataformas. En los últimos días, causó sorpresa en el ambiente del espectáculo luego de haber sido detenido en Ushuaia por pintar grafitis, motivo por el cual fue imputado por "daños", y se supo qué decisión tomó a pocos días del episodio que tuvo la intervención de la Policía.

El actor que alcanzó su popularidad en Casi Ángeles y luego continuó su trayectoria en la actuación mediante otros estilos, se convirtió en tendencia el pasado viernes 21 de marzo por una situación ajena a sus compromisos artísticos: fue detenido por la Policía en Ushuaia en horas de la madrugada. Después de unos días de máximo hermetismo por esta situación, se definió que sucederá con el artista de 34 años.

El actor fue uno de los protagonistas de la película "Argentina 1985".

Qué va a pasar con Peter Lanzani tras haber sido detenido en Ushuaia

Según portales locales de Ushuaia, se confirmó que Peter Lanzani llegó a un arreglo y pagará los gastos para la eliminación del grafiti que hizo junto a Gastón Zieher, de 26 años; y Valentin Bovati de 27, las dos personas que se encontraban con él. Cabe recordar que fueron liberados al poco tiempo, pero la Justicia continuó con la causa y caratuló el episodio como "daños".

Por el momento, Peter Lanzani se mantiene en silencio y no brindó declaraciones desde su detención, así como tampoco nadie de su entorno. Mientras tanto, continúa con sus compromisos artísticos en Ushuaia, ya que se encuentra rodando una película.

Peter Lanzani se confesó sobre lo que le pasó en el Gran Rex: "Estaba en otra"

Cris Morena Day fue un evento organizado por la conductora Nati Jota y transmitido por el canal de streaming Olga, donde se homenajeó a la productora cuyos programas marcaron generaciones en los 90 y los 2000. En el show, uno de los galanes que se hicieron presentes decidió no cantar y, días más tarde, contó cuáles fueron sus razones.

Gran parte del elenco protagónico de Casi Ángeles se hizo presente en el Gran Rex: entre ellos, Lali Espósito, La China Suárez, Nicolás Riera, Gimena Accardi, Nicolás Vázquez y Peter Lanzani. Este último fue quien explicó en una reciente entrevista por qué no cantó.

"Mira yo no puedo cantar ni el arrorró, voy me siento un rato y nos divertimos pero no me expongas a eso", comentó Lanzani en diálogo con Migue Granados. Y agrego: "No es que no quería cantar, puedo cantar, pero me tengo que preparar para hacerlo y la verdad que estaba en otra. Todos cantaron en vivo, me quise salvar de los memes pero no me salvo nunca", en alusión al motivo por el que no sumó su voz a la de sus compañeros cuando entonaron hits de Casi Ángeles.

Por su parte, Angie Balbiani, que estuvo en los elencos de Rebelde Way y Floricienta, no fue convocada para el evento. "No, no estaba invitada. No me invitaron. Tampoco creo que me tuvieran que invitar. Sé que algunos pensaron que tenían que ser invitados, pero la verdad que yo no. Pobre Cris. Me parece que siempre le caen encima. No es nuestra mamá, o sea, ella estaba haciendo un producto", pronunció al respecto en diálogo con Socios del Espectáculo. Y sumó: "Yo aparte no cantaba, me parece que también se hizo mucho hincapié en Casi Ángeles, que fue el último gran éxito de Cris. Y también estaba Olga. Vos tenés que llenar los dos espacios: el de Olga y el de Cris. Digo, ¿se puede satisfacer a todos? No, no se puede".