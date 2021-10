A Darío Barassi le pidieron revancha en 100 argentinos dicen: "Me encantaría ir de vuelta"

Una participante que estuvo hace muy poco en 100 argentinos dicen y causó revuelo quiere ir otra vez al programa de Darío Barassi en El Trece.

Una exparticipante de 100 argentinos dicen, que pasó hace muy poco tiempo por el programa de televisión abierta que conduce Darío Barassi por El Trece, no tuvo ningún problema en pedirles revancha tanto al presentador como a la producción del ciclo de preguntas y respuestas. El envío tuvo tanto éxito en el rating de lunes a viernes que pasó de su horario original de las 14.30 para las 18.30, con una edición especial incluida sólo con famosos de los domingos a las 20.15.

Se trata de Mavira Mazzone, quien había protagonizado un blooper al aire con el sanjuanino vinculado con una pregunta sobre Carolina "Pampita" Ardohain. Consultada acerca de su performance en el programa y del revuelo que causó posteriormente en las redes sociales, ella reconoció en la entrevista con el periodista Marcelo Bonelli en Arriba Argentinos (El Trece): "Lo veo y me sigo riendo. Yo no entiendo cómo se viralizó tanto la metida de pata mía... Yo pensé que la iba a romper”.

“Me río muchísimo y me sorprendo, todavía no salgo de mi asombro... El otro día fui a un kiosco a comprar unas pastillitas y el tipo me reconoció, y eso que fui en diciembre (al piso del canal). A un año casi, la gente se sigue acordando. Yo fui la primera en sorprenderme”, profundizó la protagonista de esta historia con relación a lo ocurrido en 100 argentinos dicen (El Trece), con Darío Barassi.

Allí fue cuando la hermana de Francisco "Pancho" Ibáñez se atrevió directamente a pedir una segunda oportunidad en el ciclo de la pantalla chica: “Para mí fue anecdótico y me divertí muchísimo. Soy agente inmobiliaria. En mi familia me dicen que mi futuro está ahí en la tele pero acá estoy yo, en casa. Me encantaría ir de vuelta. Me dijeron que si hay revancha de perdedores volvía, me encantaría ir”.

Mavira Mazzone, ex 100 argentinos dicen, le pidió revancha a Darío Barassi por El Trece.

Sin embargo, cuando le preguntaron si se presentaría para algún programa de Marcelo Tinelli por la misma señal, lo descartó: "Al Bailando y al Cantando no, soy un pato criollo. Con esta voz, las paredes se agrietan". Y cerró a puro elogio con el sanjuanino: "No soy la que va a ir a los programas en busca de premios, aparte yo soy tímida. Cuando fui al canal me sentía como si fuera a rendir el último final de la universidad, me moría de miedo. En el estudio me pusieron el micrófono y el cartelito, pero cuando estaba en la tarima hablaba con Darío como si estuviera en casa. Además, Barassi es colosal".

El blooper entre Barassi y Mavira Mazzone en 100 argentinos dicen por Pampita

Si bien el divertido momento ocurrió en el programa de El Trece del 21 de diciembre de 2020, se viralizó recién a mediados de septiembre de 2021, cuando el video fue publicado por la propia hija de ella en su cuenta de Twitter (@lulimazzone) y por el perfil de TikTok @elgordobarassi, que recopila bloopers y escenas divertidas del programa, y en apenas algunas horas ya generó más de dos millones de reproducciones.

“¿Qué le responderías al cura si te pregunta si aceptás como esposa a ´Pampita´?”, fue la pregunta del conductor para los participantes, y Mavira tocó primera el pulsador para contestar. Lo insólito fue que la mujer en realidad no había entendido la consigna y tuvo que pedir que se la repitieran... “Sí, quiero”, terminó diciendo y acertó igualmente, ya que era la respuesta más popular.

No obstante, cuando le volvió a tocar su turno tras la participación del resto de su familia, la mujer protagonizó otro instante insólito: “Perdón… ¿Pueden cortar un minuto? Pensé que yo ya había contestado y no pensé más opciones”, dijo y desató la risa de todos en el estudio por su confusión. Y siguió: “Esto no se grabó, ¿no? ¿Se grabó?”. Ante las carcajadas generalizadas de Barassi y de todo el estudio, Mavira terminó con un pedido desesperado: “¡Uuuuuh, editalo!”.