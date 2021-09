Barassi sorprendió a su esposa con un mensaje en vivo: "Recordá siempre"

Darío Barassi frenó 100 argentinos dicen para enviarle un divertido mensaje al aire a su esposa después de escuchar una insólita revelación de una participante.

Darío Barassi interrumpió 100 argentinos dicen para enviarle un curioso mensaje a su esposa en pleno aire con un insólito pedido. El conductor le mandó el audio a Lucía Gómez Centurión después de escuchar la inesperada revelación de una de las participantes del programa de entretenimiento respecto a algo que quería hacer con su marido y que este no se lo permitía.

Cada día que se emite 100 argentinos dicen en la pantalla de El Trece, Darío Barassi sorprende a todos con las salidas y situaciones más divertidas. La más reciente ocurrió en el programa del martes cuando el conductor quiso conocer la historia de amor de Lucre y Pigo, dos de los participantes. Pero la charla derivó en una inesperada confusión y una insólita revelación por parte de la pareja que estaba en el programa y que terminó con un divertido mensaje que Barassi le envió a su esposa.

Lucre y Pigo comenzaron contando que su romance había iniciado de forma complicada ya que ella estaba casada cuando se conocieron. Después de varios años, notaron que había química entre ellos, una vez que ambos estaban solteros. "¿Cuántas veces por día te tocás la barba?", preguntó Barassi, intrigado por el look de Pigo. Confundida, Lucre pensó que la pregunta era para ella y no para su marido. "¿Vos tenés barba?", insistió divertido el conductor, sin esperar la insólita respuesta que le iba a dar la participante.

"No, no, a mí me gusta tocarle la barba, pero no me deja lavarla", se excusó Lucre. Sorprendido por la respuesta, Barassi redobló la apuesta: "¿Lavarla dijo? ¿Cómo yo le voy a preguntar cuántas horas al día le lava la barba al marido? ¿Sería como una mascota él para ella? Hay algo oscuro ahí, pero me genera atracción". Entre risas, el programa continuó, pero el tema no tardó en volver a aparecer, por supuesto. "¿Sabés qué es lo peor? Yo pienso por qué mi mujer no me la quiere lavar a mí, por qué si ella lo hace con él Luli no lo hace conmigo", se preguntó el conductor.

El divertido mensaje de Barassi a su esposa

Insistiendo en que tenía una buena barba y en que no entendía por qué su esposa no se la lavaba, le pidió a sus "barássitos" (como le dice a sus asistentes de producción) que le alcanzaran su teléfono para enviarle un mensaje a Luli Gómez Centurión. "Hola mi amor, escúchame, estoy haciendo el programa, y hay una familia que son los Oberosler, que yo dije qué apellido complicado, no sólo el apellido, sino que la familia no te puedo explicar lo que es", comenzó el presentador su divertido audio.

"Bueno, la hija que se llama Nikki con dos k, raro que tenga dos K gorda, no sé, o es una posición política o no la termino de entender, y él se llama Pepo, es rarísimo y es muy blanco, tiene el pelo muy morocho y está todo el tiempo sonriendo", siguió contando Barassi sobre la familia Oberosler. "Lucre está en pareja con Pigo, que le dicen Pigo pero se llama Fernando, no se por qué a un Fernando le dicen Pigo, y no es que el apellido es Pigolovsky; pero voy a la barba, ella le quiere lavar la barba al marido, y el marido no la deja", explicó finalmente hacia dónde iba con el mensaje.

"Y también te quiero contar gorda que me gusta un poco el marido, quiero que lo sepas, bueno, dicho todo esto te mando un beso y te amo", cerró el conductor el audio en tono humorístico. Pero al final, agregó un divertido ruego entre susurros: "Recordá mi caja de ahorro, no me dejes".