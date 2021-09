100 argentinos dicen: el increíble tatuaje en el pecho que Darío Barassi se hizo en El Trece

Darío Barassi se hizo un tatuaje en medio del programa "100 argentinos dicen", por El Trece. La inesperada situación que se vivió con un participante.

Darío Barassi volvió a sorprender al mundo de la TV argentina. El reconocido conductor dejó con la boca abierta a los televidentes en medio de la transmisión de "100 argentinos dicen", donde se encontró con un participante que es tatuador. En un ida y vuelta muy picante, el presentador le propuso que le hiciera un tatuaje en el pecho y descontroló a toda la producción de El Trece. ¿Cuál fue el grabado que se hizo en la piel?

Antes de continuar con el uno de los juegos del programa que reúne muchísimo éxito en el rating, Barassi notó que un participante contaba con muchos tatuajes en el cuerpo, por lo que le manifestó: "A ver los tatuajes que te hiciste en el cuello...". Y el joven llamado Nicolás le mostró algunos, aunque también le resaltó: "Soy tatuador también, varios tatuajes me los hice. En la pierna también tengo".

El conductor de El Trece indagó un poco más y reaccionó: "Ah, así que el tatuador se tatúa a sí mismo". Luego se acercó para verlo de cerca y observarle los tatuajes. "Buenísimo está ese, está divino", le marcó. Inmediatamente después, le anunció: "Me voy a tatuar algo". "Traje la maquinita", le retrucó el participante.

Darío Barassi se hizo un tatuaje en el pecho que dice "viciosa", en El Trece.

"Me quiero tatuar 'viciosa', pero no tengo cuello, ja", sostuvo Barassi, que provocó el estallido de risas en todo el estudio. La producción frenó el juego y puso música para ambientar el momento. El tatuador tomó un marcador y comenzó a escribirle el pecho al conductor. "Tatuándome en vivo, la palabra 'viciosa' y en el pecho", expresó el presentador, quien no dejó de sacar chapa de su tatuaje. Finalmente, y a modo de broma, concluyó: "Me dolió muy poco, me voy a poner crema protectora. Che, lo amo. Siento como que quiero hacer el amor. Me pasó, no sé...".

Fuerte acusación de Barassi contra Diego Leuco en El Trece

En la emisión del pasado lunes 27 de septiembre, Darío Barassi recibió a una familia en su programa y advirtió que no podía demorarse mucho más en el juego porque luego comenzaba "Telenoche", ciclo conducido por la dupla de los mencionados periodistas. "¿Qué hora es ya? Estamos cerca de las 8, puedo decirlo... ah, ¿no? Viene el noticiero después... perdón Geuna, perdón Leuco... ¡qué pesados!".

Luego, y de forma inesperada, el presentador de "100 argentinos dicen" contó una anécdota: "Es vecino Leuco ahora. Ya las vecinas están preguntando por vos...". Y lanzó una fuerte acusación: "Corre sin remera por el barrio. Ya le voy a tirar con un carpincho la próxima vez que lo vea. 'Ponete la remera', le voy a decir".

Tras el comentario, en "Telenoche" hicieron foco en lo que dijo Darío Barassi, por lo que Luciana Geuna no lo dejó pasar y acorraló a Diego Leuco en medio de la transmisión: "Yo quiero saber, ¿es así? ¿Eso es cierto? Son vecinos de verdad". "No, ja", contestó con incomodidad su compañero. "Todos queremos saber", insistió la conductora. Y el hijo de Alfredo Leuco aclaró: "Somos vecinos con Darío (Barassi), pero no sé de dónde sacó eso".