Actores y actrices cargaron contra Javier Milei.

El gobierno de Javier Milei avanzó duramente contra la cultura desde el comienzo de su gestión con el ataque a artistas y el desfinanciamiento de distintas áreas claves como es el caso del Instituto Nacional del Teatro y distintas figuras de la actuación salieron al cruce del mandatario por el decreto que desmantela este y otros organismos culturales.

"El Congreso de la Nación puede y debe rechazar el decreto que destruye al Instituto Nacional del Teatro", expresó el actor Jorge Marrale en un video difundido por la Asociación Argentina de Actores, seguido de Osvaldo Santoro quién en la misma línea destacó que el organismo permitió "instalar en el mundo el teatro argentino".

En el video aparecen muchos otros actores y también toma fragmentos de manifestaciones públicas de otros artistas como el Puma Goity, quien tras recibir el Martín Fierro por su papel en una obra expresó: "El Instituto Nacional del Teatro es fundamental. No se equivoquen. No lo desfinancien. Es un error muy grande".

Allí también Pilar Gamboa recalcó que gracias al organismo se pudo llevar "nuestro teatro a un montón de ciudades del país". Lo propio hizo Paola Barrientos al expresar que "si hay teatro en todos los rincones de nuestra querida patria es porque existe el Instituto".

"Comprometámonos con la derogación del decreto para que el Instituto siga por el camino que venía”, expresó por su parte Pablo Echarri respecto de esta situación. "No lo destruyan, no lo desarmen, no lo disuelvan”, es el reclamo en conjunto de este grupo de actores y actrices argentinos.

"Salvemos al Instituto Nacional del Teatro. El próximo miércoles 6 de agosto, la Cámara de Diputados realizará una sesión especial. Entre los temas del orden del día figura el tratamiento para rechazar el decreto delegado N.º 345/2025, que reforma y, en los hechos, desmantela el Instituto Nacional del Teatro y otros organismos culturales. Así se expresa nuestra comunidad actoral", remarcaron desde la asociación junto al video que difundieron.

Milei busca disolver el Instituto Nacional del Teatro

El Decreto 345/2025, impulsado por el Poder Ejecutivo encabezado por Javier Milei, propone la disolución del Instituto Nacional del Teatro y su absorción por parte de la Secretaría de Cultura de la Nación, reduciendo su estructura a cinco representantes ad honorem.

Desde el sector que representa a los actores, los propios protagonistas y trabajadores de la cultura denuncian que esta medida "pone en riesgo el funcionamiento de salas independientes en las provincias, el federalismo cultural y el acceso democrático a la producción teatral".