Te envejece: este es el error más común que estás cometiendo con tus cejas, según una experta.

Hay un error muy común que la mayoría comete a la hora de depilarse las cejas y que según los expertos en maquillaje, puede llegar a hacerte ver de mayor edad. A esto se le conoce como "brown blindness" ("ceguera de cejas") y tiene que ver con tener una mala percepción sobre el estado actual de tus cejas.

Este problema se puede dar por varios motivos, por ejemplo, porque desde hace años te depilás las cejas de la misma forma, porque el pelo te dejó de crecer, porque seguís tendencias o porque simplemente no sabés qué tipo de ceja te beneficia más según tu rostro.

“Las cejas son la parte del rostro que enmarca los ojos y, en consecuencia, define la forma de la cara”, explica la maquilladora de celebridades Nina Soriano, en diálogo con Real Simple. “Crear una forma que favorezca tu rostro puede cambiar por completo cómo te mostrás ante el mundo”.

Cuál es el error más común que la mayoría comete al depilarse las cejas

El error más común es depilarte demasiado las cejas. Este fue un error muy común en los años 90 y hoy estamos viendo el regreso de muchas tendencias de esa década y la historia parece repetirse, explica la experta.

Depilar con pinza o cera está bien para definir un poco más las cejas, pero hay una línea muy fina entre darles forma y quitar demasiado vello. Si repetís esto muchas veces, lo más probable es que el folículo piloso se dañe y el aspecto de las cejas excesivamente finas se quede así de manera permanente, ya que cuanto más finas las depilás, menos te crecen después. “Si terminaste con unas cejas demasiado depiladas, invertí en un buen sérum que estimule el crecimiento del vello”, recomienda Soriano.

El otro error es no darte cuenta de cuánto vello tenés realmente en tus cejas. Si tus cejas son claras o parecen poco pobladas, quizá no te hayas dado cuenta de cuánto vello tenés en realidad, explica Soriano.

Su recomendación es acudir a un profesional para teñirlas de manera natural. “Te vas a sorprender de cuánto vello tenés cuando se oscurece”, afirma. “Además, hacelas perfilar por un profesional. Un especialista cuenta con las herramientas y la experiencia necesarias para medir las cejas y darles una apariencia más simétrica”.