La burrada de Susana Giménez en lo de Jonatan Viale para defender a Milei: "Vergüenza de ser argentinos"

Susana Giménez le dio una entrevista exclusiva a Jonatan Viale en TN.

Susana Giménez le concedió una entrevista exclusiva a Jonatan Viale. En su programa de La Ves?, el periodista habló con la diva sobre diferentes temas vinculados a la política de Argentina y ella optó por dar definiciones polémicas. Más allá de pedir que en el país haya cárceles como "las de Bukele", también se pronunció sobre Javier Milei.

"Yo creo que está indudablemente mejor. Están sacando impuestos inverosímiles. Le falta apretar un poco en la inseguridad, hay mucha. Es terrible. No puede ser que a la gente le maten una persona todos los días", aseguró Susana Giménez, en diálogo con TN, evidenciando una burrada teniendo en cuenta los índices actuales de la pobreza y los salarios.

Sobre Javier Milei, Susana Giménez manifestó: "Me cayó muy bien, me parece que está haciendo las cosas bien, el mundo lo aceptó, Estados Unidos lo aceptó. Antes te daba vergüenza decir que somos argentinos. Hace poco, con el Gobierno anterior. Decían eso. La frase 'no hay plata' era verdad. Los programas como el tuyo, como el de Lanata, te abrían los ojos y te mostraban las cuentas".

Por otra parte, y a modo de adelanto, cabe destacar que Jonatan Viale compartió un recorte de su entrevista a Susana Giménez en donde la diva expresó su deseo de tener el sistema carcelario de Bukele. Sus dichos hicieron ruido y generó opiniones divididas.

Susana Giménez derrapó con Jonatan Viale: "Hay que construir la cárcel de Bukele"

Susana Giménez, clara partidaria del Gobierno actual, brindó una entrevista con Jonatan Viale y tuvo aberrantes dichos. La reconocida conductora se refirió a la situación de seguridad en el país e hizo un polémico pedido en relación a las cárceles de Argentina.

En un diálogo exclusivo para el ciclo ¿La Ves?, el cual conduce Viale por TN, Susana pidió que en el país se imponga un régimen similar al de El Salvador, conocido por su extremismo a la hora de sentenciar a una persona a prisión. Precisamente, en el fragmento que publicaron en las redes sociales del canal, se puede escuchar a Giménez decir: "Hay que construir la cárcel de Bukele. Es brutal. Están hacinados en Argentina, no existen las cárceles".

En este marco, Viale le comenta a Susana que, con su modalidad carcelaria extrema, Bukele "logró reducir los asesinatos en su país", lo que le da el pie a la conductora a ser aún más categórica. "Y bueno, te está diciendo algo eso", sentenció Giménez. Así, dejó en claro su polémica visión y generó mucha indignación entre quienes vieron el video.