Jonatan Viale cometió un brutal error y expuso vínculo con Milei: "Mantecoso"

El conductor de televisión Jonatan Viale publicó un mensaje en las redes sociales para repudiar la marcha antifascista del sábado, sin embargo cometió un error: las palabras expresadas eran las mismas que usaron funcionarios del gobierno de Javier Milei y muestra que fueron dictadas desde la Casa Rosada.

"Alberto faja a Fabiola: No marcharon. Alperovich viola a su sobrina: No marcharon. Espinoza abusa de secretaria: No marcharon. Discurso de Milei en Davos: Marcha Federal Antifascista y Antirracista. Son una joda", escribió Jonatan Viale en su cuenta personal de la red Social X, ex Twitter.

El mensaje es el mismo que publicó el subsecretario de Prensa de gobierno de Milei, Javier Lanari, quien escribió: "Indignación selectiva K Alperovich violó a su sobrina. No marcharon. Alberto cagó a palos a Fabiola. No marcharon. Espinoza abusó de su empleada. No marcharon. Guzzora violó a una menor. No marcharon. Milei habló, lo tergiversaron y se indignaron. Sí marchan...".

En las redes sociales no le perdonaron a Viale la similitud de los mensajes con el gobierno nacional y salieron a cruzarlo. "Ya soltaron al gordito mantecoso. Están cagados", escribió una usuaria en la red social.

Otro de los periodistas que se sumó al mensaje en cadena bajado desde la Casa Rosada fue Luis Majul. "Hola. Supongo que durante la Marcha Federal Antifascista y Antirracista del sábado repudiarán a: Alperovich, violador de su sobrina Espinoza, abusador de una empleada de La Matanza Alberto, golpeador de su ex mujer y todos los funcionarios del m de seguridad de la provincia de Buenos Aires que miran como matan a la gente como moscas y no hacen nada ¿no?", escribió.

Los trolls también publicaron el mismo mensaje dictado

El tuitero libertario El tuitero libertario Daniel Parisini, más conocido como Gordo Dan, escribió: "No marcharon cuando el presidente golpeaba a la mujer. No marcharon cuando Alperovich violaba a su sobrina. No marcharon cuando Espinoza abusaba de su empleada. No marcharon cuando dirigentes de su partido mataron una chica y se la dieron de comer a los chanchos. Pero marchan por un recorte editado de un discurso de Milei".

Con la publicación en las redes sociales, el gobierno nacional busca a través de comunicadores criticar la marcha antifascista del 1 de febrero que se concentrará en el centro porteño para repudiar la frase de Javier Milei quien dijo en el Foro de Davos que las personas que defienden la identidad de género son pedófilas.