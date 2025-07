¿Por qué no se aconseja tomar agua del glaciar?

Por qué no tomar agua de los glaciares.

Las vacaciones de invierno se encuentran muy cerca en el calendario del 2025 y una de las actividades que más se replica es visitar el sur para ver la nieve y los glaciares en todo su esplendor. Sin embargo, no se aconseja participar de aquellas excursiones en donde se fomenta el consumo de agua de estos cuerpos congelados. Las consecuencias podrían ser enormes y pocos las conocen.

Son muchísimos los paquetes turísticos que le ofrecen a las personas que visitan diferentes partes de la Patagonia para que vivan una gran experiencia. Algunos consisten en recorrer en bote zonas en donde hay grandes cuerpos de hielo, y otros proponen una caminata por encima de ellos. También están aquellas propuestas de tomarse un whisky con rocas congeladas que son difíciles de encontrar en otras zonas del país.

Por qué no tomar agua de los glaciares.

"Uno cree que no, pero en diciembre casi me muero. No daban con lo que tenía hasta que, por casualidad, conté que en noviembre había visitado glaciares en Alaska y jugué en varias ocasiones con el agua derretida", expresó Lentejodependiente, como figura su usuario de X (Ex Twitter). "Resultó que podía ser un parásito ancestral", agregó. El cuadro de malestar le llegó a durar más de 60 días hasta que fue necesario un tratamiento de purgación para que pudiera eliminar al parásito.

Su comentario replicó una gran cantidad de opiniones sobre situaciones que se dan en la Patagonia con diversas actividades que se ofrecen a los turistas. "En los paseos en el Glaciar Perito Moreno, te ofrecen whisky y en vez de hielo, pedazos de glaciar", expresó una mujer en los comentarios. También existe la posibilidad de que no haya sido un parásito lo que infectó a la persona. "Más que parásito ancestral, fácilmente algún animal al fondo del glaciar había hecho sus necesidades y te confiaste", agregó un hombre en respuesta al post.

¿Qué es un parásito ancestral?

Se trata de una especie de parásito que se encuentra en un huésped y que fue evolucionando con el paso del tiempo. Esto puede provocar que se vayan adaptando a diferentes tipos de cambios, que a su vez dan como resultado que surjan nuevas especies. Hay estudios que se llevan a cabo con el fin de encontrar cómo se fueron dispersando y qué tipos de cambios manifestaron con el fin de asegurar su existencia.

Cuál es el problema de conservar granizo y reutilizarlo como refrigerante de bebidas

Otra práctica algo usual es conservar el hielo que es producto de las lluvias con granizo. Hay personas que lo hacen para recordar el fenómeno meteorológico que se desató en el lugar que habitan, y otros porque deciden usarlos como hielos para refrigerar las bebidas.

Sin embargo, se trata de una práctica que no se encuentra recomendada hacer, debido a que estas esferas de hielo se componen de restos de basura, excrementos, barro, piedras y demás objetos sólidos que fueron triturados y arrastrados por el viento. Es que las partículas de polvo no solo se encuentran suspendidas cerca de la superficie sino en varias capas de la atmósfera y se pueden adherir.