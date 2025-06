Murieron los glaciares: la polémica decisión de Javier Milei que ataca al preciado recurso de Argentina.

Una vez más, Javier Milei volvió a atentar contra los recursos naturales del país, esta vez queriendo atacar a una de las reservas de agua dulce más importantes de Argentina y de todo el mundo. Ante este ataque, miles de activistas reaccionaron para detener la situación y que se conociera en todos lados.

Precisamente, Milei intentó modificar la Ley 26.639, sancionada por el Congreso en el 2010, a través de un decreto. Esta Ley establece que los glaciares y geoformas periglaciales deben ser protegidos, sin importar su tamaño ni su estado de conservación. Sin embargo, el poder Legislativo ahora intentó modificar un artículo de esta Ley mediante un decreto para habilitar a su explotación.

Tal como se conoció, Milei quiso quitarle la protección a los pequeños glaciares, aquellas formaciones que sean menores de una hectárea, para dejar la puerta abierta a su explotación. Este paso, según los activistas que se mostraron en contra de este accionar del Gobierno, es el primer paso para atacar a este recurso natural tan importante para argentina.

Precisamente, luego de reunirse en una amplia asamblea, más de 40 organizaciones lanzaron un comunicado en donde mostraron los motivos de alarma ante este accionar. "Desde Mendoza hacia el norte, la mayoría de los glaciares no supera la hectárea. Sin ellos, los ríos cordilleranos no tendrían caudal en épocas de sequía”, aseguran. Luego, sentenciaron: "Solo en la provincia de San Juan, más de 1.400 glaciares quedarían fuera de protección".

El reconocido cantante Manu Chao apuntó contra Milei

Tras conocerse la decisión del Gobierno de atentar contra los glaciares, el cantante Manu Chao apunto contra él a través de redes sociales. "El gobierno de la motosierra de Javier Milei va por todo. Esta vez es el turno de los glaciares, las reservas de agua dulce. En Argentina en 2010, gracias a la lucha social, se logró sancionar la ley 26.639 de protección de glaciares y áreas periglaciares, que hoy se vuelve a encontrar bajo amenaza por las reformas de un presidente al servicio de las multinacionales", empezó.

Luego siguió: "Las Asambleas y Comunidades en lucha contra la mega minería se encuentran en estado de alerta, repudiando el R.I.G.I (régimen de incentivo a las grandes inversiones) que abre las puertas a una nueva avanzada del extractivismo en todo el territorio privilegiando a empresas extranjeras que vienen a saquear y contaminar, mientras se aplica sobre el pueblo un feroz ajuste y represión para imponer una actividad que no tiene licencia social. Los glaciares son los ríos del futuro. Los glaciares no se tocan! Glaciares para la vida, no para la mega minería".

Los glaciares del mundo están perdiendo una cantidad récord de hielo, según la UNESCO

Los glaciares de todo el mundo están desapareciendo más rápido que nunca y en el último trienio se ha registrado la mayor pérdida de masa glaciar de la historia, según un informe de la UNESCO publicado el viernes.

Las 9.000 gigatoneladas de hielo perdidas por los glaciares desde 1975 equivalen aproximadamente a «un bloque de hielo del tamaño de Alemania con un grosor de 25 metros», dijo Michael Zemp, director del Servicio Mundial de Vigilancia de Glaciares, con sede en Suiza, durante una conferencia de prensa en la que se anunció el informe en la sede de la ONU en Ginebra.