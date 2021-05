Boca vs. River: Mario Pergolini liquidó a Marcelo Gallardo porque "llora siempre"

El exdirigente de la entidad de La Ribera atendió al "Muñeco".

En un nuevo capítulo del interminable Boca vs. River del día a día del fútbol argentino, Mario Pergolini destrozó a Marcelo Gallardo durante su programa de este jueves Maldición, va a ser un día hermoso, por la radio Vorterix (FM 92.1). Allí, el reciente ex-Vicepresidente del "Xeneize" aseguró al aire que "ver llorar a Gallardo no me dice nada... Gallardo siempre llora. O llora o va al escritorio". Inmediatamente le preguntó a uno de sus compañeros, que simpatiza por el conjunto de Núñez: "¿Ustedes siempre hacen trampa así, no?".

El empresario se refirió a la imagen televisiva en la que se pudo observar al entrenador del "Millonario" muy afectado por los gases lacrimógenos que estaba arrojando la Policía en pleno partido frente a Junior de Colombia en el estadio Olímpico Romelio Martínez de Barranquilla, por la fecha 4 del Grupo D de la Copa Libertadores, en el marco del estallido social que se vive por estas horas en aquel país.

Con sus manos en la cara, Gallardo intentaba recuperar la vista normal en la cancha mientras que en los alrededores del escenario, a pocos metros, las fuerzas de seguridad reprimían violentamente a los manifestantes. Luego, en la conferencia de prensa, el "Muñeco" declaró que "no podemos estar ajenos a lo que pasa, el resultado (1-1) es anecdótico. Nadie se va a dormir feliz hoy".

Pergolini destrozó a la Conmebol

Sin embargo, el periodista no se detuvo allí y aprovechó para fustigar a la Confederación Sudamericana de Fútbol porque supuestamente al club de sus amores lo perjudican: "Cuando estaba como dirigente en Boca, yo hice un comentario de que en la Conmebol son todos daltónicos porque siempre el VAR (Video de Asistencia al Referí) beneficiaba al de rojo y blanco... Por esto, Boca fue multado con 30 mil dólares, se lo descontaron de los premios".

"¿Cuánto habría que cobrarle a la Conmebol por poner en riesgo a todos? Ya no hablo de lo moral, de que la gente la está pasando mal, de que la región está en un momento crítico... Estos tipos siguen jugando a la pelota pensando en que el fútbol le trae felicidad al pueblo... No, no le trae felicidad al pueblo", aseveró con respecto a lo ocurrido este miércoles por la noche en el país cafetero.

Y agregó: "No sé qué les pasa, lo deben estar haciendo por dinero, son peseteros... Quieren jugar la Copa América en un continente que está violento, no querrán perder los acuerdos comerciales". Luego de que se conociera que en el vestuario de River "pidieron que sonara música fuerte para que no se oyeran los disparos de afuera", Pergolini fue lapidario: "Para la Conmebol no hay nada que lo pare. '¡Subí la música para que no se escuche, poné reggaeton, no hay problema!'".

"Es buenísimo eso, subir la música para que no se escuchen los tiros. Es como levantar el volumen para no escuchar los gritos de la tortura, es el mismo concepto, no lo estoy exagerando, eh, es el mismo concepto: tapar lo que está mal con ruido alto", aseguró. Y remató: "La con... de tu hermana, bol... Están jugando a la pelota. Ponían música para no escuchar los tiros... Ni (Adolf) Hitler se animó a tanto".

La indirecta de Pergolini contra el técnico de Boca, Miguel Ángel Russo

Por último, sobre el "Superclásico" que se viene el domingo en "la Bombonera" por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, vaticinó: "Llegamos los dos equipos paralíticos, recemos que llueva, que pase algo, que alguno se resbale y haga un gol...".