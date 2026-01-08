Las exportaciones de vino riojano crecieron 43,8% interanual en noviembre y cortaron seis meses de caída

Las exportaciones de vino riojano aumentaron un 43,8 % en noviembre con respecto al mismo mes de 2024. Con estos valores, el sector logró cortar una racha negativa que acumulaba seis meses consecutivos con números en rojo. Los datos fueron publicados en el informe mensual del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y difundidos por el portal Economía Riojana.

Ocurre que, en el mes de noviembre los despachos de vino riojano al exterior alcanzaron los 2.981 hectolitros (hl), mientras que en igual mes de 2024 la provincia había exportado 2.073 hl. Esa diferencia positiva se tradujo en un incremento interanual del 43,8% de las ventas en el mercado externo. En base a estos volúmenes de venta, el INV informó que en noviembre La Rioja exportó vinos por un monto total de u$s 781.000.

El informe del INV arrojó que en el mes de noviembre la provincia de Mendoza fue la principal exportadora de vinos del país con 148.861 hl comercializados. San Juan ocupó el segundo lugar con 4.769 hl. En tanto, La Rioja quedó en el tercer lugar de la lista con 2.981 hl mientras que Salta se ubicó en el cuarto puesto con 2.217 hl exportados.

Por otro lado, a nivel país en noviembre se exportaron vinos por un volumen de 159.884 hl, lo cual evidenció una caída del 8,6% con relación a lo vendido en el mismo mes del año anterior. Esto significa que en noviembre las exportaciones de vino riojanas quedaron un 52,4% por encima de la media nacional.

Cosecha 2026 en La Rioja: proyecciones favorables

Las proyecciones para la cosecha 2026 en La Rioja muestran un panorama alentador, con cifras que invitan al optimismo y anticipan un rendimiento superior al esperado. En este marco, el Gobierno provincial trabaja junto a organizaciones y sindicatos para establecer criterios de control y prevenir el trabajo infantil.

En una entrevista con Radio Fénix, Raúl Muga, delegado regional normalizador de la Unión Argentina de Trabajadores y Estibadores (UATRE), se refirió a la situación del sector agropecuario en La Rioja y destacó que las perspectivas para la próxima cosecha son positivas, lo que generará un aumento en la demanda de mano de obra.

Muga explicó que, cuando la cosecha es buena, la provincia no alcanza a cubrir la demanda solo con trabajadores locales. “No alcanza la mano de obra de La Rioja, por más que quisiéramos. Cuando hay buena cosecha, es necesario traer cosecheros de otras provincias”, detalló.