Ernesto Cherquis Bialo reclamó la apertura del Superclásico para todo el público

En tiempos de pandemia, segunda ola de coronavirus, y toda la crisis que eso conlleva, el Superclásico del fútbol argentino que protagonizarán Boca y River el próximo fin de semana es un motivo de alegría en un país tan futbolero. Es por esto que Ernesto Cherquis Bialo hizo un pedido especial a quienes manejan la televisación.

"En las actuales circunstancias, ¿se le puede pedir al poder que maneja los medios que el partido entre Boca y River pueda llegar a todos?", pidió el columnista en C5N. Y agregó: "A los hospitales, a los sanatorios, a las familias que padecen. El Boca-River no merecería ser visto por todos en la televisión abierta? Planteo esta utopía, no me maten".

Diego Iglesias y Luli Trujillo, quienes en ese momento se encontraban en la conducción del noticiero, apoyaron sin dudar la idea de Cherquis Bialo y en las redes sociales no tardó de viralizarse la idea para que pueda llevarse a cabo.

Boca viene de complicar su clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores de América tras perder por 1-0 contra Santos. Ahora, tras la caída de Barcelona en la altura de La Paz, el grupo se ajustó mucho más y la pelea por los primeros puestos está que arde. Con cuatro partidos disputados, dos victorias y dos derrotas, no termina de afirmarse.

El Millonario visitará a Junior de Barranquilla el miércoles por la Libertadores, todavía sin sede definida por el conflicto en Colombia (puede ser allí, en Lima, Quito o Asunción). Siete días después, post-Superclásico, será local ante Santa Fe en el Monumental.

Día y hora de Boca-River

Boca y River jugarán un nuevo Superclásico, mano a mano por los cuartos de final de la Copa Liga Profesional, y se disputaría el domingo 16 de mayo por la tarde, en principio desde las 17.30, para cumplir con la restricción horaria en el AMBA ante la pandemia de coronavirus en caso de definirse por penales.

El superclásico del domingo entre Boca Juniors y River Plate, en la Bombonera y por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, será arbitrado por Facundo Tello, según las designaciones informadas este martes por la organización. Tello estará acompañado por los asistentes Juan Pablo Belatti y Pablo González, y Ariel Penel será el cuarto árbitro.