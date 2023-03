Los estrenos de HBO MAX para marzo de 2023: las películas y series para ver

En marzo la plataforma de streaming tendrá nuevas producciones a presentar. Todo lo que tenés que saber sobre los estrenos que habrá en HBO Max.

Comienza el mes de marzo en Argentina y, para quienes son amantes de las series y películas, HBO Max le presentará nuevos contenidos a todos sus usuarios. Vale la pena remarcar que la compañía tuvo un año bastante favorable y esto se debe al éxito reciente de la serie The Last of Us, que, sin duda, fue un abreboca de lo que planean estrenar en próximos días. Cuáles son las nuevas series y películas y desde qué fecha estarán disponibles en este nuevo catálogo.

En marzo del 2023, HBO Max tendrá propuestas bastante interesantes, dentro de las cuales se destaca Son Como Niños, la cuarta temporada de la serie Succession y el estreno de Mariachis, una historia que generará grandes emociones.

Las series que HBO MAX estrenará en marzo

Bestia: 1 de marzo

Mariachis: 2 de marzo

FBOY Island: 3 de marzo

Rain Dogs: 7 de marzo.

Perry Mason (temporada 2): 7 de marzo.

Succession (temporada 4): 26 de marzo

Succession - cuarta temporada

Es una serie de televisión que cuenta el drama de una familia norteamericana dueña del conglomerado de medios Waystar Royco. Por diferentes inconvenientes deciden vender esta propiedad en un hecho que marca la división de todos sus integrantes. La lucha de poderes está presente en está producción que se quedó con varios premios Emmy 2022 en su tercera temporada.

Mariachis

Serie mexicana en la que se cuenta la historia de un viaje musical, con una gran presencia de la cultura mexicana a lo largo del recorrido. Es el relato de una gira de conciertos de un hombre que lucha ante las adversidades que le presenta su estado de salud que pretende alejarlo de su gran pasión. Lo más favorable de esta situación es que el músico cuenta con el respaldo de todos sus familiares.

Qué películas se sumarán en marzo a la plataforma de HBO MAX

Cinturón negro: 1 de marzo.

Karate Kid: 1 de marzo.

Austin Powers: El espía seductor: 1 de marzo.

Son como niños: 1 de marzo.

Arma Mortal: la saga completa: 1 de marzo.

House Party: 3 de marzo.

Son como Niños

Es una comedia en la que cinco hombres, que eran los mejores amigos de la infancia, vuelven a reencontrarse en compañía de sus familias para compartir los festejos conmemorativos al 4 de julio. En ese momento descubren que crecer no significa madurar, ya que la vida les vuelve a dar la posibilidad de recordar situaciones que ocurrieron durante su niñez.