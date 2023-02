The Last of Us: por qué el capítulo estreno no se emitirá este domingo

El capítulos 5 de la serie The Last of Us sufrirá una variación por única vez en toda la serie, debido a un multitudinario evento que se desarrollará en Estados Unidos.

El quinto episodio de The Last of Us se estrenará anticipadamente para evitar competir con el Super Bowl, evento que se celebrará en Estados Unidos este domingo 12 de marzo. Los detalles del anuncio de la exitosa serie de HBO que ya confirmó su segunda temporada.

Por única vez, The Last of Us se emitirá en HBO Max el viernes 10 de febrero a las 23 horas en Argentina. El resto de los episodios de la serie seguirán estrenándose los domingos a las 23 horas, hasta el final de temporada que será el próximo 12 de marzo. The Last of Us tiene lugar 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida. Joel, un curtido superviviente, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, de una opresiva zona en cuarentena. Lo que empieza como un pequeño trabajo, pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador en el que ambos deben atravesar los Estados Unidos y depender el uno del otro para sobrevivir.

El quinto episodio desarrolla la aparición de Kathleen, la nueva villana encarnada por Melanie Lynskey (un personaje que no forma parte del universo del videojuego) y también introduce a algunos monstruos que serán fácilmente identificables para los gamers, como los Gordinflones (nombre con el que se llama a una variedad de zombies). El elenco incluye a Pedro Pascal como Joel, Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy, Anna Torv como Tess, Nico Parker como Sarah, Murray Bartlett como Frank, Nick Offerman como Bill, Melanie Lynskey como Kathleen, Storm Reid como Riley, Merle Dandridge como Marlene, Jeffrey Pierce como Perry, Lamar Johnson como Henry, Keivonn Woodard como Sam, Graham Greene como Marlon y Elaine Miles como Florence. Con una puntuación del 96% de la crítica en Rotten Tomatoes, la serie fue aclamada por la crítica internacional y por los fans alrededor del mundo, quienes esperaron fielmente el poder ver en pantalla la adaptación a serie de su videojuego favorito.

La atronadora crítica de Stephen King a The Last of Us

A pesar del éxito de la serie de The Last of Us, no todos se mostraron contentos con la ficción apocalíptica basada en el videojuego de Naughty Dog. Uno de los críticos más mordaces fue el respetado novelista Stephen King, considerado por muchos "el rey del terror contemporáneo", que deslizó una filoso comentario sobre uno de los episodios de la travesía de Joel y Ellie.

King usó su cuenta de Twitter para escribir un afilado comentario sobre el capítulo 3: "THE LAST OF US. Episodio 3. ¿Realmente quieres decirme que eso está 10 millas al oeste de Boston?", apuntó el autor que es un gran conocedor de la geografía de los Estados Unidos. A pesar de la palabra del escritor de El Resplandor, Carrie y Cementerio de animales, entre otras célebres novelas y libros de cuentos, los fanáticos de la serie advirtieron que se trata de un error de carácter menor.

El tercer episodio de The Last of Us se centró en la relación entre Bill (Nick Offerman) y Frank (Murray Bartlett), revelando la historia de origen de dos de los personajes más carismáticos del videojuego. Para muchos críticos de televisión se trata de uno de los mejores capítulos del show protagonizado por Pedro Pascal y Bella Ramsey.