Anuncio oficial de The Last of Us sorprendió a los televidentes

La serie de los creadores de Chernobyl que se basa en un popular videojuego de acción hizo un sorpresivo anuncio.

The Last of Us confirmó su segunda temporada.

Tras el éxito obtenido a nivel mundial, la serie original de HBO Max The Last of Us fue renovada para una segunda temporada. Creada por los Craig Mazin (Chernobyl) y Neil Druckman (los videojuegos de The Last of Us), la producción cuenta lo que sucede veinte años después de que la civilización moderna fuera destruida y se centra en la historia de Joel (Pedro Pascal), un experimentado superviviente, quien es contratado para sacar de contrabando a Ellie (Bella Ramsey) -una niña de 14 años- de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo, pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar Estados Unidos dependiendo el uno del otro para sobrevivir.

"Craig y Neil, junto a la productora ejecutiva Carolyn Strauss, y el resto de nuestro fenomenal reparto y equipo, han definido un género con su magistral primera temporada de The Last of Us'", dijo Francesca Orsi, Vicepresidenta Ejecutiva de programación de HBO y responsable de series dramáticas y películas de HBO en un comunicado de prensa. "Después de estrenar esta inolvidable primera temporada, no puedo esperar a ver a este equipo superarse de nuevo con la segunda", agregó.

El elenco incluye a Pedro Pascal como Joel, Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy, Anna Torv como Tess, Nico Parker como Sarah, Murray Bartlett como Frank, Nick Offerman como Bill, Melanie Lynskey como Kathleen, Storm Reid como Riley, Merle Dandridge como Marlene, Jeffrey Pierce como Perry, Lamar Johnson como Henry, Keivonn Woodard como Sam, Graham Greene como Marlon y Elaine Miles como Florence.

Con una puntuación del 97% de la crítica en Rotten Tomatoes, The Last of Us fue aclamada por la crítica internacional y por los fans alrededor del mundo, quienes esperaron fielmente el poder ver en pantalla la adaptación a serie de su videojuego favorito. Los nuevos episodios de la serie se estrenan los domingos a las 23 horas. en HBO Max y HBO.

The Last of Us: 2 grandes diferencias entre el videojuego y la serie

La infección del Cordyceps no se transmite por esporas

En el videojuego de The Last of Us, el virus del Cordyceps puede trasmitirse de dos formas distintas: a través de mordeduras y a través del aire. Ellie, por ejemplo, tiene la excepcional característica de ser inmune al virus al tener cicatrices de mordeduras que nunca se han transformado en infección, por lo que está a salvo de contagiarse. La trasmisión vía aérea por esporas es un factor muy importante de contagio en los videojuegos. Tanto es así, que los personajes deben de llevar mascarillas a la hora de salir a la calle, ya que el virus está, literalmente, en el aire.

En la serie, sin embargo, Joel sí se tapa la cara... pero no para evitar contagiarse, sino para no respirar el desagradable y tóxico olor de los cadáveres incinerados de los contagiados. Por tanto, la mordedura de los infectados parece ser que es, hasta el momento, la única forma de contagio válida en la ficción de HBO.

La serie se ambienta en 2023

En el videojuego los eventos de The Last of Us están ambientados en 2033, veinte años después de la irrupción del virus de los Cordyceps. En la serie, el año en el que comienza la historia de Joel y Ellie es actual 2023, es decir, una década más temprano que en el material original. Los tiempos entre la irrupción de la pandemia y la historia de Joel se respetan en ambas historias, siendo el prólogo del videojuego el mismo año que su lanzamiento, en 2013, y el de la serie diez años antes, en 2003.