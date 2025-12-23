Una delicia dulce perfecta para servir en la mesa de Nochebuena: la receta de Maru Botana

Maru Botana compartió recientemente en sus redes sociales su receta del clásico Linzer, un postre tradicional que se ha ganado un lugar destacado en las mesas navideñas. Esta preparación, originaria de Austria, combina masa dulce con frutos secos y mermelada, y se adapta de manera ideal al formato de pequeñas tartitas, perfectas para la mesa dulce de Nochebuena.
El Linzer en formato de mini tartitas no solo es visualmente atractivo, sino que también permite disfrutar de su sabor intenso sin necesidad de porciones grandes. La combinación de la masa crocante con el relleno frutal crea un equilibrio perfecto entre dulzor y textura, lo que lo convierte en un postre apreciado por grandes y chicos. Además, estas tartitas se pueden personalizar con distintos tipos de mermelada o frutas, adaptándose a los gustos de los invitados y aportando variedad a la mesa dulce.
Otro punto a favor de preparar Linzer para la Navidad es su practicidad; las tartitas pueden hacerse con anticipación y conservarse sin perder sabor ni textura, lo que facilita la organización del menú navideño. Además, su preparación permite involucrar a la familia en la cocina, haciendo que el armado de la mesa dulce sea también un momento compartido. Así, el Linzer se convierte en un postre que combina tradición, estética y facilidad, ideal para complementar la celebración.
Receta de postre Linzer de Maru Botana
Ingredientes
240 g harina 0000
225 g azúcar
35 g cacao amargo
175 g almendras procesadas
175 g chips de chocolate
215 g manteca
2 yemas
600 g dulce de frutos rojos
Paso a paso
En un bowl mezclar la harina, el cacao, el azúcar y las almendras procesadas.
Agregar la manteca fría en cubos y, con la punta de los dedos, armar un arenado. No se amasa.
Sumar las yemas y los chips de chocolate y unir todo suavemente hasta formar una masa.
Llevar a frío unos minutos para que tome cuerpo.
Separás una parte de la masa para las tiritas.
Con el resto, forrar los moldes individuales, presionando con los dedos o ayudarse con foil.
Rellenar con el dulce de frutos rojos.
Decorar con las tiritas de masa.
Al horno 170-180 grados hasta que estén doradas y la casa huela tremenda.