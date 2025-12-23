Una delicia dulce perfecta para servir en la mesa de Nochebuena: la receta de Maru Botana

Las mini tortas linzer son perfectas para la mesa navideña.

Maru Botana compartió recientemente en sus redes sociales su receta del clásico Linzer, un postre tradicional que se ha ganado un lugar destacado en las mesas navideñas. Esta preparación, originaria de Austria, combina masa dulce con frutos secos y mermelada, y se adapta de manera ideal al formato de pequeñas tartitas, perfectas para la mesa dulce de Nochebuena.

El Linzer en formato de mini tartitas no solo es visualmente atractivo, sino que también permite disfrutar de su sabor intenso sin necesidad de porciones grandes. La combinación de la masa crocante con el relleno frutal crea un equilibrio perfecto entre dulzor y textura, lo que lo convierte en un postre apreciado por grandes y chicos. Además, estas tartitas se pueden personalizar con distintos tipos de mermelada o frutas, adaptándose a los gustos de los invitados y aportando variedad a la mesa dulce.

Otro punto a favor de preparar Linzer para la Navidad es su practicidad; las tartitas pueden hacerse con anticipación y conservarse sin perder sabor ni textura, lo que facilita la organización del menú navideño. Además, su preparación permite involucrar a la familia en la cocina, haciendo que el armado de la mesa dulce sea también un momento compartido. Así, el Linzer se convierte en un postre que combina tradición, estética y facilidad, ideal para complementar la celebración.

Receta de postre Linzer de Maru Botana

Ingredientes

240 g harina 0000

225 g azúcar

35 g cacao amargo

175 g almendras procesadas

175 g chips de chocolate

215 g manteca

2 yemas

600 g dulce de frutos rojos

Galletitas linzer.

Paso a paso