Solo necesitás ingredientes simples que seguramente tenés en tu alacena.

La reconocida cocinera Maru Botana compartió su secreto para hacer waffles perfectos. Lo hizo a través de su cuenta de Instagram, para alegría de sus millones de seguidores. Su receta promete ser sencilla y deliciosamente irresistible.

“¡Mirá lo fáciles y ricos que son estos waffles!”, escribió Maru con entusiasmo en la red social. Acompañó el post con un video mostrando el paso a paso de la preparación. Prometió que quedan épicos con dulce de leche, crema o frutillas. Una verdadera tentación para cualquiera con antojo de algo dulce.

Los ingredientes simples que necesitás para la masa base

La receta de Botana destaca por utilizar ingredientes que tenés en tu alacena. Solo necesitás doscientos gramos de harina, una cucharadita de sal y dos huevos. También tres cucharaditas de polvo para hornear y cien gramos de manteca derretida. Para el líquido, trescientos setenta y cinco centímetros cúbicos de leche.

La cocinera asegura que procesando todo se obtiene una mezcla suave y homogénea. Es clave incorporar la manteca derretida al final de este proceso. Luego, la masa debe reposar durante al menos veinte minutos. Este paso es esencial para que los waffles queden esponjosos por dentro.

El paso a paso para cocinarlos como un profesional

Calentá bien la wafflera antes de volcar la primera porción de masa. Si tu aparato es de teflón, no hace falta que lo enmanteques. Vertí la mezcla con cuidado, sin llenar en exceso cada molde para que no se desborde. La cocción lleva aproximadamente diez minutos hasta que estén dorados.

El aroma que invade la cocina será tu mejor señal de que van perfectos. Una vez listos, sacálos con cuidado para que no se rompan. Servilos inmediatamente para disfrutarlos calientes y crujientes. La textura exterior crocante y el interior suave es la meta.

Toppings ideales para personalizar tu waffle a tu gusto

Acá es donde podés darle tu toque personal y creativo a la receta. Maru sugiere el clásico dúo de dulce de leche repartido y crema batida. Las frutillas frescas en rodajas le aportan una nota ácida y colorida. También podés usar arándanos, bananas o cualquier fruta de estación.

La masa debe reposar veinte minutos antes de cocinarla en la wafflera.

Para los más chocolateros, una salsa de chocolate derretido es imbatible. Un poco de miel o jarabe de arce son opciones clásicas y deliciosas. Incluso podés optar por una versión salada con queso crema y salmón. Las posibilidades son infinitas y dependen de tu gusto.

Una variante irresistible: la receta de waffles de chocolate

Para aquellos que son fanáticos del cacao, Botana también tiene una alternativa. Esta versión incorpora un cuarto de taza de cacao en polvo amargo. Se mezcla con la harina, el azúcar, el polvo para hornear y una pizca de sal. En otro bowl, se baten el huevo, la leche, la manteca y la vainilla.

Luego, se integran los ingredientes húmedos con los secos con movimientos envolventes. Se debe obtener una masa homogénea pero sin batir en exceso para que no se ponga dura. El proceso de cocción es identical al de los waffles comunes. El resultado es un desayuno decadente y con mucho sabor.