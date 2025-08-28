Existe una receta de bolitas de lemon pie sin azúcar, sin harina de trigo y sin lactosa que son ideales para calmar los antojos dulces sin renunciar a comer saludable. Además, no llevan nada de harina de trigo tradicional. Podés hacer varios y dejarlos en la heladera para cuando tengas ganas de comer algo dulce.
Los bombones de pie de limón son un snack perfecto para la merienda, o bien para el postre después del almuerzo o la cena. La receta fue compartida por Javi La Saludable, una nutricionista que comparte sus recetas saludables en las redes sociales. No lleva nada de azúcar agregada ni harina, por lo que es ideal si querés cuidar tu alimentación.
Receta de bolitas de lemon pie sin harina
Ingredientes (rinden para 10 o 12)
1 taza de harina de avena (puede ser sin TACC libre de gluten).
Leche condensada sin azúcar.
Jugo de dos limones.
Chocolate blanco.
Preparación
Mezclá la harina de avena + jugo de limón + leche condensada. Agregá la leche condensada hasta que quede una consistencia pegote, no puede quedar muy seco.
Hacer bolitas y llevá a la heladera por 10 minutos para que estén más duras.
Bañá con chocolate blanco y decora con ralladura de limón. (Tiene que ser rápido lo de la ralladura para que se pegue mientras se seca el chocolate).
Si te gustan bien congeladas, llevalas a la heladera por 2 horas hasta que el chocolate se enfríe bien.
¡Listo!