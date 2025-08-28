Receta sin azúcar de bolitas pie de limón: como bombones de lemon pie, pero saludables: como bombones de lemon pie, pero saludables

Existe una receta de bolitas de lemon pie sin azúcar, sin harina de trigo y sin lactosa que son ideales para calmar los antojos dulces sin renunciar a comer saludable. Además, no llevan nada de harina de trigo tradicional. Podés hacer varios y dejarlos en la heladera para cuando tengas ganas de comer algo dulce.

Los bombones de pie de limón son un snack perfecto para la merienda, o bien para el postre después del almuerzo o la cena. La receta fue compartida por Javi La Saludable, una nutricionista que comparte sus recetas saludables en las redes sociales. No lleva nada de azúcar agregada ni harina, por lo que es ideal si querés cuidar tu alimentación.

Receta de bolitas de lemon pie sin harina

Ingredientes (rinden para 10 o 12)

1 taza de harina de avena (puede ser sin TACC libre de gluten).

Leche condensada sin azúcar.

Jugo de dos limones.

Chocolate blanco.

Preparación