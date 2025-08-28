Sin azúcar ni harina: la tarta de coco que se hace rápido y con pocos ingredientes

En los últimos años, la cocina saludable ganó un lugar cada vez más importante en los hogares. Cada vez más personas buscan recetas que no solo sean ricas, sino también nutritivas y fáciles de preparar. En este marco, las opciones sin azúcar refinada y sin harinas tradicionales se volvieron protagonistas de la mesa diaria, como esta tarta de coco alta en proteínas.
Los postres ocupan un rol fundamental en la dieta de muchas personas: son ese pequeño placer que muchos no quieren resignar, pero que buscan disfrutar de manera más consciente. La buena noticia es que hoy existen alternativas que combinan sabor, practicidad y un perfil mucho más liviano.
La tarta de coco exprés es un gran ejemplo de esto: una preparación rápida, ideal para los amantes de los dulces, pero también para quienes desean cuidar su alimentación. Sin necesidad de usar harina ni azúcar, esta receta se convierte en una opción perfecta para darse un gusto sin culpa.
Cómo hacer esta tarta de coco: paso a paso e ingredientes
Ingredientes (para un molde de 15 cm)
-
200 g de yogur natural (alto en proteína)
-
100 g de manzana sin piel
-
60 g de coco rallado
-
2 huevos
Pasos sencillos
-
Preparar la manzana: pelala y tritúrala hasta lograr un puré homogéneo.
-
Mezclar la base: en un bol, combiná el puré de manzana con el yogur, los huevos y el coco rallado hasta integrar bien.
-
Cocinar en microondas: volcá la mezcla en un molde apto y cocinala durante 6 minutos a 750 W.
-
Reposar y desmoldar: retirala con cuidado, dejala entibiar unos minutos y desmoldala.
-
Servir a gusto: puede disfrutarse sola o acompañada con frutas frescas, más coco rallado o un toque de canela.