Budín súper saludable de avena y manzana: ideal para un antojo dulce

Los budines y las preparaciones dulces en general son uno de los antojos más comunes a la hora de desayunar, merendar o incluso como postre en el almuerzo y cena. Dado que muchas veces los valores nutricionales de ese tipo de comidas no son los mejores, muchos optan por recetas que los reemplacen y sean más saludables: ese es el caso de una receta compartida por una experta en nutrición de budín de manzana y avena.
Si bien se trata de una receta que lleva harina de trigo y azúcar, tiene menos cantidad ya que tiene otros ingredientes que suplen esas funciones y son más saludables. El acabado de este producto culinario se puede ver en el posteo de Instagram de la cuenta Cultivar Nutrición y luce ideal para acompañar con unos mates, té o café a la hora de la merienda.
Receta de budín de avena y manzanas
Ingredientes
1 manzana pelada y rallada.
2 huevos.
60 g azúcar mascabo.
4 cdas soperas de leche descremada.
6 cdas soperas de aceite.
1 cdita de esencia de vainilla.
100g de avena instantánea (o harina).
100 g de harina integral (también puede ser harina leudante).
1 cda de polvo de hornear.
Paso a paso
En un recipiente batir los huevos junto con el azúcar, aceite, leche y extracto de vainilla. Mezclar hasta q el azúcar se disuelva por completo.
Añadir la manzana rallada, avena, harina integral, polvo de hornear. Mezclar con movimientos envolventes hasta obtener una masa homogénea y sin grumos.
Aceitar y enharinar la budinera. Verter en la mezcla.
Precalentar el horno a 180c y hornear durante 40 min. Dejar enfriar antes de desmoldar y a disfrutar.
Receta de budín de nueves y canela
Ingredientes
200 g de harina leudante (o harina común + 1 cucharadita de polvo de hornear).
150 g de azúcar.
100 g de manteca blanda.
2 huevos.
120 ml de leche.
1 cucharadita de esencia de vainilla.
1 cucharadita de canela en polvo.
80 g de nueces picadas.
Paso a paso
Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar y enharinar un molde para budín.
En un bol, batir la manteca con el azúcar hasta lograr una crema suave y esponjosa.
Agregar los huevos de a uno, batiendo bien después de cada incorporación.
Incorporar la esencia de vainilla y la canela.
Añadir la harina alternando con la leche, mezclando con movimientos envolventes hasta integrar.
Agregar las nueces picadas y mezclar suavemente.
Verter la preparación en el molde y hornear durante 40-45 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo, este salga limpio.
Dejar enfriar antes de desmoldar y servir, opcionalmente espolvoreado con azúcar impalpable.