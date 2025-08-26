Budín súper saludable de avena y manzana: ideal para un antojo dulce

El budín de manzana es una opción ideal para un antojo dulce.

Los budines y las preparaciones dulces en general son uno de los antojos más comunes a la hora de desayunar, merendar o incluso como postre en el almuerzo y cena. Dado que muchas veces los valores nutricionales de ese tipo de comidas no son los mejores, muchos optan por recetas que los reemplacen y sean más saludables: ese es el caso de una receta compartida por una experta en nutrición de budín de manzana y avena.

Si bien se trata de una receta que lleva harina de trigo y azúcar, tiene menos cantidad ya que tiene otros ingredientes que suplen esas funciones y son más saludables. El acabado de este producto culinario se puede ver en el posteo de Instagram de la cuenta Cultivar Nutrición y luce ideal para acompañar con unos mates, té o café a la hora de la merienda.

Receta de budín de avena y manzanas

Ingredientes

1 manzana pelada y rallada.

2 huevos.

60 g azúcar mascabo.

4 cdas soperas de leche descremada.

6 cdas soperas de aceite.

1 cdita de esencia de vainilla.

100g de avena instantánea (o harina).

100 g de harina integral (también puede ser harina leudante).

1 cda de polvo de hornear.

Paso a paso

En un recipiente batir los huevos junto con el azúcar, aceite, leche y extracto de vainilla. Mezclar hasta q el azúcar se disuelva por completo. Añadir la manzana rallada, avena, harina integral, polvo de hornear. Mezclar con movimientos envolventes hasta obtener una masa homogénea y sin grumos. Aceitar y enharinar la budinera. Verter en la mezcla. Precalentar el horno a 180c y hornear durante 40 min. Dejar enfriar antes de desmoldar y a disfrutar.

Receta de budín de nueves y canela

Ingredientes

200 g de harina leudante (o harina común + 1 cucharadita de polvo de hornear).

150 g de azúcar.

100 g de manteca blanda.

2 huevos.

120 ml de leche.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

1 cucharadita de canela en polvo.

80 g de nueces picadas.

Paso a paso