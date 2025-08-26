EN VIVO
Budín súper saludable de avena y manzana: ideal para un antojo dulce

Se trata de una receta más saludable que la clásica y muy fácil de preparar. El budín de avena y manzanas es ideal para una merienda.

26 de agosto, 2025 | 14.56

Los budines y las preparaciones dulces en general son uno de los antojos más comunes a la hora de desayunar, merendar o incluso como postre en el almuerzo y cena. Dado que muchas veces los valores nutricionales de ese tipo de comidas no son los mejores, muchos optan por recetas que los reemplacen y sean más saludables: ese es el caso de una receta compartida por una experta en nutrición de budín de manzana y avena.

Si bien se trata de una receta que lleva harina de trigo y azúcar, tiene menos cantidad ya que tiene otros ingredientes que suplen esas funciones y son más saludables. El acabado de este producto culinario se puede ver en el posteo de Instagram de la cuenta Cultivar Nutrición y luce ideal para acompañar con unos mates, té o café a la hora de la merienda.

Receta de budín de avena y manzanas

Ingredientes

  • 1 manzana pelada y rallada.

  • 2 huevos.

  • 60 g azúcar mascabo.

  • 4 cdas soperas de leche descremada.

  • 6 cdas soperas de aceite.

  • 1 cdita de esencia de vainilla.

  • 100g de avena instantánea (o harina).

  • 100 g de harina integral (también puede ser harina leudante).

  • 1 cda de polvo de hornear.

Paso a paso

  1. En un recipiente batir los huevos junto con el azúcar, aceite, leche y extracto de vainilla. Mezclar hasta q el azúcar se disuelva por completo.

  2. Añadir la manzana rallada, avena, harina integral, polvo de hornear. Mezclar con movimientos envolventes hasta obtener una masa homogénea y sin grumos.

  3. Aceitar y enharinar la budinera. Verter en la mezcla.

  4. Precalentar el horno a 180c y hornear durante 40 min. Dejar enfriar antes de desmoldar y a disfrutar.

Receta de budín de nueves y canela

Ingredientes

  • 200 g de harina leudante (o harina común + 1 cucharadita de polvo de hornear).

  • 150 g de azúcar.

  • 100 g de manteca blanda.

  • 2 huevos.

  • 120 ml de leche.

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.

  • 1 cucharadita de canela en polvo.

  • 80 g de nueces picadas.

Paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar y enharinar un molde para budín.

  2. En un bol, batir la manteca con el azúcar hasta lograr una crema suave y esponjosa.

  3. Agregar los huevos de a uno, batiendo bien después de cada incorporación.

  4. Incorporar la esencia de vainilla y la canela.

  5. Añadir la harina alternando con la leche, mezclando con movimientos envolventes hasta integrar.

  6. Agregar las nueces picadas y mezclar suavemente.

  7. Verter la preparación en el molde y hornear durante 40-45 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo, este salga limpio.

  8. Dejar enfriar antes de desmoldar y servir, opcionalmente espolvoreado con azúcar impalpable.

