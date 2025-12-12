Preparar un helado de banana alto en proteínas y sin azúcar, delicioso y refrescante para el verano, es posible con esta receta. Si querés preparar un postre fresco que sea económico, no tenga conservantes ni azúcares añadidas y además te ayude a aumentar tu masa muscular, esta receta te va a encantar.
Los ingredientes estrella son la banana, la proteína en polvo (que se puede reemplazar por leche en polvo) y la pasta de maní. El dulzor de todos ellos es más que suficiente para que no necesites agregarle azúcar. Si entrenás, es ideal para preparar en verano y disfrutar de comer algo rico y nutritivo.
Esta receta, que lleva solamente cuatro ingredientes, fue compartida por la creadora de contenido Being Healthy, quien se encarga de compartir recetas saludables para hacer en casa.
Receta de helado proteico y sin azúcar, de banana y chocolate, para preparar en verano
Ingredientes (rinde para 3 porciones)
3 bananas congeladas.
2 scoop de proteína sabor vainilla o 1/2 taza de leche en polvo descremada.
1 cucharada sopera colmada de pasta de maní.
Chocolate 70% cacao picado (asegurate que no tenga azúcar si querés hacer su versión saludable).
Preparación
La noche anterior, poner a congelar dos bananas.
Al día siguiente, cortarlas en rodajas y llevarlas a la procesadora o licuadora. Agregar la proteína de vainilla o leche en polvo descremada con la cucharada de mantequilla de maní.
Una vez procesado todo, te tiene que quedar una textura cremosa como la de un helado.
Pasar el helado a un recipiente apto para freezer.
Cortar el chocolate (mínimo 70% cacao e idealmente sin azúcar) bien picado. Mezclarlo con el helado y llevar al freezer aproximadamente 3 horas.
¡Listo! Ya lo podés servir y disfrutar.